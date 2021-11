Anton Molnart megihlette a Bitcoin titokzatos szülőatyja

Míg a befektetői közösség Bitcoin-lázban ég, a művészvilágot is inspirálja a kriptopiac és a legismertebb eszköz elindítója. Amellett, hogy Anton Molnar nemrég a valójában ismeretlen Satoshi Nakamotót vászonra vitte, a művész elindította egyetlen NFT-jét (non fungible token – nem helyettesíthető token), amire a magyar kriptoközösség is licitálhat az OpenSea.io aukciós oldalon.

Az aukció elindulása kapcsán Anton Molnar kifejtette: „A blokklánc-technológia napjainkban hódítja meg a kortárs művészetet, így nem csupán pénzügyi, hanem befektetői forradalmat is generál. Akkor mégis miért csupán a Satoshi-portrémról születhet egyedül NFT digitális mű? A válasz egyszerű: ahogy az életem, úgy az alkotásaim is egyediek és megismételhetetlenek, s ez nem lehet másképp a digitális kéznyomom esetében sem!”

A Párizsban élő magyar képzőművész az egyik legsikeresebb, és legismertebb külföldön élő magyar festő. Művei világszerte keresettek, képeit művészeti alapítványok és híres magángyűjtők (Cindy Crawford, Jacques Chirac) is szívesen vásárolják, illetve nagyvállalatok (Louis Vuitton, Moët & Henessy) megrendelésére is szokott festeni. A művei Picasso, Andy Warhol, Marc Chagall és Jasper Johns alkotásai között szerepeltek tokiói árveréseken.

A „Netuddki!” NFT a fizikai műtől teljesen független utat jár be. Az olajfestményt a Dlabs szervezésében november 23-án leplezik le Budapesten.

A „Netuddki” című festményről készült token árverése az alábbi linken érhető el: https://bit.ly/30t37JB

Nyitókép: Anton Molnar