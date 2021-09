Elhalasztják a Könyvfesztivált

"A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének Elnöksége a jelenleg növekvő számú megbetegedések és a járványhelyzet fokozatos romlása miatt úgy határozott, hogy a novemberre tervezett Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megrendezését elhalasztja" - közölte a szervezet.

Azzal indokolják a döntést, hogy a külföldi kiállítók részvétele nehézségekbe ütközik, mivel már most is többen döntöttek úgy, hogy nem utaznak külföldre. Emellett a zárt térben tervezett eseményeknél nem tudják betartatni a maximum 500 fős látogató létszámot, valamint a csoportos, termekben zajló beszélgetések kivitelezése is korlátokba ütközik.

Az egyesülés fél éve készült a rendezvényre, de a munkatársak egyetértenek abban, hogy nem vállalható az egészségügyi következménye egy zárt térben zajló több napos rendezvénynek.

