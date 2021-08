Előlép a család Michael Schumacher ügyében

Dokumentumfilm készül a Formula-1 német legendájáról, a 2013 óta a nyilvánosságtól elzártan élő, súlyos síbalesete után lábadozó, de kómában lévő Michael Schumacherről – írja a 168 óra.

Ami a hivatalos közlések alapján biztos, hogy továbbra is bizalmasan kezelik Michael Schumacher egészségi állapotát, de a legenda lánya, Gina a dokumentumfilm készítésének hírét mégis megerősítette. A filmet a család is jóváhagyta, ami azt is jelentheti, hogy hamarosan minden lényeges kiderül a rejtegetett sportoló valós állapotáról, életéről, mindennapjairól.

A film címe ez lesz: Schumacher, a Netflix mutatja be szeptember 15-én.

Nyitókép: Michael-Schumacher.de