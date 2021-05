Szombat este online adja a Müpa a Recirquel Non Solus című produkcióját

A cirkuszművészetet a tánccal ötvöző, az emberi létezés alapvető mérföldkövein átívelő, Vági Bence művészeti vezető által rendezett előadást több neves európai művészeti központ is közvetíti a Müpa és az Európai Hangversenytermek Szervezete (ECHO) összefogásának köszönhetően - olvasható a Recirquel MTI-hez eljuttatott közleményében.

A produkciót este 8 órától, egyszeri alkalommal vetítik online stream formájában a Müpa honlapján, Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján.

Mint felidézik, a Müpa 2011 óta tagja az Európai Hangversenytermek Szervezetének (ECHO), aminek köszönhetően az elmúlt évtizedben számos külföldi alkotó mutatkozhatott már be a magyar közönség előtt, illetve a hazai művészeknek is lehetőségük nyílt a kontinens legjelentősebb színpadain megmutatni magukat.

Ennek jegyében a szervezet tagjai a járvány ideje alatt is megosztják egymással egy-egy kiemelkedő produkciójukat, kihasználva az online tér lehetőségeit. Vasárnap este a Recirquel előadását Portugáliától Svédországig számos európai művészeti központ közönsége követheti az intézmények saját közösségimédia-felületein.

A Magyarországon 2015-ben bemutatott Non Solus két ember egymásra találásának története, akik útjukon az emberi létezés alapvető mérföldkövei, a születés és az elmúlás között bejárják a képzelet világainak legbenső mélységeit - olvasható a darab ismertetőjében.

Mint írják, a produkció szavak nélkül, a testek kifejező erejét használva arra keresi a választ, hogy hogyan keletkezett az élet, milyen pozíciót foglal el test és lélek, hogyan élhető az élet.

Illés Renátó artista és Zsíros Gábor táncművész kétszemélyes előadása műfaji határokon átívelő produkció, tánc és cirkusz találkozása. A dramaturgia, a látvány és a zene által sugallt szakralitás végigkíséri a darabot, amelynek hangzásvilága Bach műveit elektronikus zenével összekomponálva, és Fassang László kortárs orgonáján lejátszott futamokkal kísérve válik misztikussá - olvasható a produkcióról, amelyet 2019-ben a New York-i Brooklyn Academy of Music (BAM) kulturális összművészeti központban is sikerrel mutattak be.

Nyitókép: Facebook/Recirquel