A vasárnap esti Oscar-gála rendhagyó módon nem a legjobb film kategóriájával zárult, hanem a legjobb férfi főszereplőjével, de a díjazott nem volt jelen – mostanra az is kiderült, miért.

A The Father című filmben alakított szerepéért jelölt Anthony Hopkins épp Walesben tartózkodott, és a 83 éves színész – aki most már a legidősebb Oscar-díjas címét is magáénak tudhatja – nem vállalta be az utazást Los Angelesbe, az idei Oscar szervezői pedig mellőzni akarták a zoomos bejelentkezéseket. Anthony Hopkins így utólag, egy Instagram-videóban fejezte ki meglepetését és köszönetét – írta a hvg.hu.

A színész ügynöke a People magazinnak elmondta, hogy Anthony Hopkins valóban aludt (az időeltolódás miatt miért is ne tette volna), és helyi idő szerint hajnali négykor ébresztették fel, hogy közöljék vele, nyert egy Oscart.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) által megosztott bejegyzés

A nyitóképen: A Sony Pictures Classics filmstúdió által közreadott kép Anthony Hopkins brit színészről Az apa (The Father) című dráma egyik jelenetében.

Nyitókép: MTI/AP/Sony Pictures Classics/Sean Gleason