Csak kapkodja az ember a fejét, mennyi újdonság lesz az Oscar-gálán

A hollywoodi színészcéh díjait április elején mind a négy színészi kategóriában valamilyen etnikai kisebbséghez tartozó színész, Jun Ju Dzsung, Daniel Kaluuya, Viola Davis és Chadwick Boseman nyerte el, akik március közepén a filmakadémiától is jelölést kaptak.

A koreai Jun Ju Dzsung a Minari című filmben nyújtott alakításáért, Daniel Kaluuya pedig a Judas and the Black Messiah epizódszereplőjeként Oscar-esélyes, Viola Davis a Ma Rainey: A blues nagyasszonya női főszereplőjeként kaphat Oscart, Chadwick Bosemant pedig posztumusz jelölték a legjobb színész díjára ezért a filmért.

A vasárnapi Oscar-gála a rendezői mezőnyben is meglepetést okozhat. A jelöltek között először szerepel két nő, A nomádok földjét rendező Chloé és az Ígéretes fiatal nő rendezője, Emerald Fennell.

Szöllőskei Gábor filmes szakújságíró szerint

történelmi jelentőségű, hogy idén több női rendező is esélyes az Oscar-díjra.

"El tudom képzelni, hogy Chloé Zhao megnyerje az Oscart akár A nomádok földjéért is, és akkor ő lesz a második női rendező, aki Oscart nyerhet. Ez nagy dolog."

Zhao és Fennell forgatókönyvíróként is Oscart kaphat. Azzal is Oscar-történelmet írnának, ha valamelyiküknek sikerülne mindkét kategóriában megszereznie a díjat.

Emellett, mivel mindkettejük filmje szerepel a legjobb film mezőnyben, producerként is díjazottak lehetnek.

Francis McDormand, aki A nomádok földje női főszereplőjeként esélyes az Oscarra, a film producereként szintén díjat kaphat. Korábban még egyetlen színésznőnek sem sikerült egy filmmel mindkét kategóriában győznie egyazon évben.

A legjobb eredeti forgatókönyv mezőnye is újdonságot hozott az Oscar-történelembe: ugyanis először fordul elő, hogy mind az öt jelölt - Minari, Ígéretes fiatal nő, a Judas and the Black Messiah, A chicagói 7-ek tárgyalása és A metál csendje - egyúttal a legjobb film kategóriában is esélyes a díjra.

A színészi mezőnyben Glenn Close jelölése a Vidéki ballada az amerikai álomról című filmért ugyancsak izgalmas, mivel a 74 éves színésznőt jelölték eddig a legtöbb, nyolc alkalommal anélkül, hogy egyszer is megkapta volna az Oscart. Ráadásul idén játékáért

nemcsak a filmakadémia díjára, hanem a legrosszabb alakításért járó citromdíjra is jelölést kapott,

s ezzel ő lett a harmadik színész, akit ugyanazért az alakításáért mindkét díjra jelöltek.

Magyar érintettség

A legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is szerepel, aki a Pieces of a Woman című film főszereplője. A brit színésznő az ebben nyújtott alakításáért a Velencei Filmfesztiválon már megkapta a legjobb színésznőnek járó díjat. A Mundruczó Kornél rendezte alkotásban egy csecsemőjét gyászoló anyát játszik, aki egy tragikusan végződő otthonszülésben vesztette el gyermekét. A filmben a Vanessa Kirby által megformált Martha férjével és édesanyjával való kapcsolatán van a fő hangsúly – mondta az InfoRádiónak a rendező.

"Vanessa Kirby színészi alakítása olyan elsöprő erejű, hogy szerintem láttatja az elvesztett lelket is a filmben. Ikonikus alkata van, nagyon komplexek a csendjei, és egy nagyon klasszikus európai sztár a magamódján, ami nekem nagyon tetszett."

Szupersztárok az átadók - de nem úgy

Steven Soderbergh, az Oscar-gála egyik producere azt mondta, hogy a gálára úgy gondol, mint egy filmre, a díjátadók között lesz Brad Pitt, Harrison Ford és Halle Berry, akik "saját magukat, vagy legalábbis önmaguk egy változatát játsszák". Az Oscar-díjasok beszédeit korábban körülbelül 45 másodpercre korlátozták, de idén ezen is változtattak. "Bátorítottuk őket, hogy meséljenek egy történetet, és mondjanak valami személyeset" - fogalmazott a producer.

A rendezvényen a pandémia miatt szigorú tesztelés és járványprotokoll lesz érvényben, ahhoz hasonlóan, amilyen feltételekkel a film- és televíziós produkciók gyártása indult újra.

Azok az Oscar-jelöltek, akik a pandémia miatti korlátozások miatt nem tudnak személyesen részt venni a ceremónián, műholdas kapcsolással csatlakozhatnak a műsorhoz.

A 93. Oscar-díjátadó gálát helyi idő szerint vasárnap este rendezik meg Los Angelesben. Az élő közvetítést 225 ország és térség televíziójában sugározzák világszerte. A magyar nézők a Moziverzum tévécsatornán láthatják hétfőn hajnalban.

Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent