Magyar programok a szombati színházi világnapra

A színházi világnapot a Nemzetközi Színházi Intézet kezdeményezésére 1962 óta tartják március 27-én. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet - és tágabb értelemben a kultúra - fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását.

Az intézet minden évben a színházi világ egy jelentős személyiségét kéri fel, hogy fogalmazza meg üzenetét a művészek és a közönség számára, idén Helen Mirrenre esett a választás. A Színházi Világnap üzenetét az esti előadások előtt a színpadról mondják el a közönségnek, de Magyarországon a járványhelyzet miatt, ahogy tavaly, úgy idén sem hangozhat el a színpadokról az üzenet. Helen Mirren sorai is erre a kényszerű helyzetre reflektálnak. Ahogy fogalmaz: nehéz idők járnak az előadóművészetekre, sok művész, műszaki dolgozó, szakember, férfi és nő küzd egy olyan szakmában, amely már eleve bizonytalanságban létezett. Talán ez a folyamatos bizonytalanság teszi őket képessé arra, hogy szellemességgel és bátran nézzenek szembe a járvánnyal.

"Emberemlékezet óta történeteket mesélünk egymásnak. A színház csodálatos, és addig létezik, amíg ember él a Földön"

- hangsúlyozza Helen Mirren, hozzátéve: a jelenlegi körülmények között a művészek képzelőereje új, találékony, szórakoztató és megrendítő közlési lehetőségeket fedezett fel, nagyrészt az internetnek köszönhetően. Az írók, tervezők, táncosok, énekesek, színészek, zenészek, rendezők alkotóvágyát nem lehet elfojtani.

A magyar színházak is több online eseménnyel készülnek

Legendás előadásokat is elővesznek a színházak. A Pintér Béla Társulat már 10 éve nem játszotta Népi Rablét című emblematikus darabját, amely a néptáncra, mozgásra, improvizációra épülő, többszörösen díjazott alkotás. Március elején készített a társulat új, jó minőségű felvételt az előadásról, amelyet március 28-án és 31-én tekinthet meg online a közönség.

A Radnóti Színház is egy régi, nagy sikerű előadásának közreadásával ünnepli a világnapot. Az eSzínház felületén szombat este tekinthető meg Hamvai Kornél Castel Felice darabja Valló Péter rendezése Szervét Tiborral, Szávai Viktóriával, Kováts Adéllal és Csomós Marival. 1958. A Castel Felice óceánjáró fedélzetén összezsúfolódott 1400 kivándorló között nyolc magyar is utazik, valahol Európa és Ausztrália között, úton az ismeretlenbe, ahol új életet kell kezdeni. Kapcsolatok szövődnek és bomlanak fel, új barátságok és konfliktusok születnek az úton.

A Színházi Világnap alkalmából szombaton 19 órától A kassai polgárok című Márai-darabot tűzi műsorra a Nemzeti Színház. Szabó K. István rendezésében látható előadás főszerepeiben Rátóti Zoltán, Tóth Auguszta és Barta Ágnes látható.

Több ingyenes program is elérhető. A Budapesti Operettszínház daljátékkal készül a Színházi Világnapra. Bozsik Yvette által rendezett János vitéz a színház YouTube-csatornáján március 27-én 19:30-tól látható. Ingyenes internetes premiert tart a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház szombaton, elősegítve ezzel, hogy a Színházi Világnapon a különböző országokban élő magyarok – még ha virtuálisan is – összekapcsolódjanak. Pozsgai Zsolt Mátyás és Janus című művét mutatják be. A címszerepekben Kautzky Armandot és Károlyi Krisztiánt láthatják a nézők.

A Pesti Magyar Színház online premierrel készül a világnapra, Joe White Tiszavirág című tragédiáját mutatják be, egy család gyászfeldolgozásának történetét, akik elvesztették a fiukat. Az ifjúsági előadásokat játszó színház ezt az előadást 14 éves kortól ajánlja.

A Katona József Színházban folytatódik a K:ortárs című, a karantén helyzetre kitalált előadások sorozata. Háy János Szavalóverseny című írását Kocsis Gergely adja elő, a klasszikus magyar verseket a társulati tagok szavalják.

A Vígszínház pedig A Pentheszileia Program - sorsok és játszmák egy részben című előadását veszi elő a Színházi Világnapra. Kincses Réka marosvásárhelyi származású, Németországban élő fiatal magyar filmrendező, író, drámaíró 18 éven felülieknek ajánlott darabja egy fiatal nő vad útkereséséről szól Szilágyi Csenge főszereplésével.

Táncszínházi produkció is elérhető lesz a Színházi Világnapon, a Tünet Együttes a Nincs ott semmi – Avagy alszanak-e nappal az álmok című előadását adja közre. A darab különlegessége, hogy a kortárs tánc koreográfia és a vetített látvány együtt mozdulnak, táncolnak a színpadi térben. Az előadásban használt real-time videotechnika reagál a mozgó test térbeli elhelyezkedésére, alakjára, mozgásának irányára és dinamikájára. Így alakítja a hat táncos mozdulatait szorongásaik és fantáziáik kivetített képévé, kapcsolataik rendszerét mozgékony absztrakt festménnyé.

Nyitókép: Pixabay