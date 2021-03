A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel a református egyház alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozat született:

„Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most elhordoznunk […]”

A Zsinati Elnökségi Tanács tehát kéri a gyülekezetit, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszeleteti digitális eszközök segítségével tartsák meg. Egyben felhívják a gyülekezeti tagok figyelmét a televíziós istentisztleti közvetítésekre is:

Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhető a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet istentisztelete.

A feltámadás ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe.

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fognak majd döntést hozni.

„Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!” – zárul az MRE közleménye.

Az egyházmegyei szabályok érvényesek

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azt közölte, hogy „a ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, változatlan figyelemmel a járványügyi szakemberek véleményére és a Covid-19 járvány továbbra is intenzív harmadik hullámára, jelen rendelkezésünkkel visszavonásig megerősítjük korábbi, 521/2021. sz., március 5-ei rendelkezésünkben foglaltakat, amelyek ennél fogva a húsvéti ünnepek idején is érvényesek.

A húsvéti szertartások kizárólag az egyházmegyei rendelkezésekkel összhangban végezhetőek, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció tavaly kiadott dekrétumainak megfelelően, amelyek ebben az évben is érvényesek” - írták.

A fenti linken elérhetők a szentszéki rendelkezések a Nagyhét ünneplésére és segédanyagok személyes és családi imádságokhoz.

