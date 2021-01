Senki nem bírt Wonder Womannel

A szuperhősfilmre péntektől vasárnapig további 3 millió dollárért (882 millió forintért) váltottak jegyet a nézők, akik a pandémia ellenére is elmentek a mozikba. A Wonder Woman 1984 észak-amerikai bevétele így már elérte a 32,6 millió dollárt (9,6 milliárd forintot), míg tengerentúli jegyeladásaiból eddig 98,8 millió dollár (29 milliárd forint) folyt be. Ezzel a Warner Bros. produkciójának globális bevétele már 131,4 millió dollárra (38,6 milliárd forintra) rúg.

A DreamWorks animációs filmje, a Croodék: Egy új kor a második lett a mozis toplistán 1,8 millió dolláros (529 millió forintos) jegybevétellel, amivel együtt globális jegyeladása már 127,8 millió dollár (37,5 milliárd forint).

A Universal A kapitány küldetése című westernfilmje, amelynek főszerepét Tom Hanks alakítja, 1,2 millió dollárral (353 millió forinttal) lett a hétvégi toplista harmadik helyezettje. Karácsonyi bemutatása óta gyűjtött észak-amerikai jegybevétele 7,1 millió dollár (kétmilliárd forint).