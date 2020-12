Máté Gábor az utolsó ciklusát kezdi a Katona élén

Múlt hét végéig próbálta a Katona társulata a Lear királyt a színház nagyszínpadán Zsámbéki Gábor rendezésében, ekkor döntöttek a próbafolyamat felfüggesztésről – mondta el az InfoRádiónak Máté Gábor, de reméli, hogy amint a vírushelyzet engedi, folytathatják a folyamatot. Az Isten, haza, család című, kevesebb szereplős darabjukat Tarnóczi Jakab rendezésében egyelőre tovább próbálják kamaratermükben, de az is hamarosan leáll majd.

"Három-négyhetes próbafolyamat vár majd arra az előadásra is, amikor egyrészt engedélyt kapnak a színházak, hogy kinyithassanak, másrészt amikor nyilvánvalóvá válik, hogy lehet bemutatót is tartani, a közönség is megjelenhet a színházban" – foglalta össze a folytatást a teátrum igazgatója, aki a közelmúltban nyerte el további hat évre az igazgatói posztot.

Máté Gábor színházigazgatói pályázatában következő ciklusára azt vállalta, hogy létrehoz a színházban egy tanácsadói testületet, amely megismerkedik azzal a munkával, melyet egy színházigazgatónak végeznie kell.

"Nem titkolt szándékom, hogy a következő ciklusom végeztével más kezébe kerüljön a Katona József Színház. Valamelyest

jó lenne biztosnak tudni a színház jövőjét,

ezért megpróbálok olyan emberekkel szövetséget kötni, akikben lehetőséget látok arra, hogy tovább vezessék. Tulajdonképpen megismerkedhetnek a vezetési lehetőségekkel, azzal, hogy mi egy igazgató dolga, milyen döntéseket kell hoznia."

Máté Gábor szerint a járvány után fontos lesz újra elnyerni a közönség bizalmát, valamint visszanyerni saját munkájukba vetett hitüket is. Ezen túl meg kell találniuk azokat a műveket, színdarabokat, szövegeket, amelyekből az emberek élethez való viszonyulását rózsaszínebbé tevő előadások születhetnek, s ezek következtében is a mindennapokat újra boldogabban és felelőtlenebbül élhetik majd nézőik. Az ebben való kutakodást tartja a legfontosabb feladatnak.

A streamelt előadások jövőjéről elmondta: csatlakozik azokhoz az igazgatókhoz, akik szerint a színházak vidéki szerelmesei, a határon túli és a külföldön élő magyarok számára a hazai kultúrához való kapcsolódási lehetőséget jelent a forma megtartása. El tudja képzelni, hogy megmaradjon a streamelés műfaja, azzal együtt, hogy nem hiszi, hogy ez kiváltaná a színházlátogatást. Máté Gábor karrierje a Katonában 1987-ben szerződött a társulathoz színészként, korábban a főiskola után a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze lett. Színészként és rendezőként egyaránt dolgozik a Katona József Színházban. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1993-tól tanított, 2007-től egyetemi tanár, 2011-ig a színházi főtanszak rektorhelyettese volt. 2011-től igazgató a Katona József Színházban.

Nyitókép: Süveg Áron/Katona József Színház