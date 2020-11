Ez a nap a magyar jelnyelvé - videó

Kisfilmet tett közzé Facebook-oldalán a kormány a magyar jelnyelv napja alkalmából hétfő reggel.

A videóban Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének elnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője köszönetet mond a kormánynak, hogy kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élőkre, folyamatosan együttműködve az őket képviselő szervezetekkel és meghallgatva őket. Ennek egyik kiváló példája a magyar jelnyelvről szóló törvény módosítása is, ami nemcsak az államilag elismert nyelvvizsgáról szól, hanem a jelnyelvi oktatók munkájának minőségi emeléséről és olyan új szakmát is létrehoz, mint a siket jelnyelvi tolmács. "Ez nagyon fontos számunkra, jó példát mutat arra, hogy Európában egyedülálló módon Magyarország kormánya mennyire odafigyel erre a társadalmi rétegre is" - fogalmazott Tapolczai Gergely.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára elmondta: fölemelő érzés volt a kormányt képviselni a jelnyelvi törvény idei módosításakor az Országgyűlésben. Nemcsak azért, mert ezek olyan újdonságok, amelyek Európában is példaértékűek - mondta, példaként említve a KONTAKT jelnyelvi tolmácsszolgáltatás fejlesztését és azt, hogy jelnyelvből már magyar nyelvvizsgát is lehet tenni, hanem azért is, mert a jelnyelv valódi integrációt biztosít a siketek és nagyothallók közösségének.

A magyar kormány abban hisz, hogy az aktív párbeszéd és a fogyatékos célcsoport megismerése révén lehet jó megoldásokat találni, így fognak cselekedni a jövőben is - tette hozzá az államtitkár.

Kósa Ádám (Fidesz), az Európai Parlament első siket képviselője, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) elnöke szerint a siketek és nagyothallók jelnyelvhasználó közösségének helyzete tíz éve, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvénynek köszönhetően folyamatosan javul. A törvény jóvolátból "részesei vagyunk a társadalmi életnek, akadálymentesen kommunikálunk, és a munkalehetőségek is bővülnek" - mondta.

Az elmúlt évben észrevételeik alapján újabb módosítások kerültek be a jelnyelvi törvénybe, így mára valóban a világ egyik legkorszerűbb jelnyelvi törvénye a magyar. "Mert valóban, a jelnyelv mindenkié" - tette hozzá a SINOSZ elnöke.

Az Országgyűlés a SINOSZ kezdeményezésére, a jelnyelvi törvény elfogadásának évfordulója alkalmából 2017-ben nyilvánította november 9-ét a magyar jelnyelv napjává.

