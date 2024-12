Számokban az idei útfelújítások

Négymillió négyzetméteren úgynevezett szintrehozási munkákat végeztek a 2022. szeptember elsején üzemeltetésre, felújításra átvett szakaszok közül azokon, ahol a burkolat állapota nem érte el az elvárt műszaki szintet. További 1 millió négyzetméteren pedig a biztonságosabb közlekedés érdekében hajtottak végre nagyfelületű burkolatcserét. Ezek a munkák, ahol szükséges volt, nem csak a felső kopó, de az alsóbb kötő és alapréteget is érintették, ehhez összesen valamivel több mint 1 millió tonna aszfaltot használtak fel.

A burkolatok cseréje mellett megújult 131 híd és felüljáró, kicserélték a Kőröshegyi völgyhíd tönkrement saruit is.

Az idén 33 pihenőt is felújítottak. Ebben az évben 11 gyorsforgalmi úton dolgoztak: M1, M15, M3, M30, M35, M4, M7, M70, M8, M85, M86 - sorolta a koncessziós társaság.

A felújítások 43 százaléka az M3-as autópályán zajlott, itt csaknem 2,2 millió négyzetméteren újult meg az aszfalt, a második legnagyobb volumenű burkolatfelújítás az M7-esen történt, ott 1,6 millió négyzetméternyi új aszfaltot terítettek le.

Felidézték: az idei munkák márciusban, a húsvéti hosszú hétvége után indultak és úgy szervezték azokat, hogy az M7-en a vakáció ideje egyáltalán ne legyen felújítás a Balaton könnyebb megközelíthetősége érdekében, továbbá az M1-en sem dolgoztak és így terelés sem volt egész augusztusban az ilyenkor erősebb nemzetközi tranzitforgalom miatt.

Emlékeztettek: Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása 2023-ban indult. Tavaly 3,6 millió négyzetméter új burkolat készült el, ez a főpálya 19 százalékát jelenti és megújult 106 híd és felüljáró is. Az állammal kötött koncessziós szerződés szerint 3 év alatt 538 kilométeren, a főpálya 43 százalékán végeznek szintrehozási munkákat, 200-nál is több hidat és felüljárót újítanak fel, valamint 50-60 csomópont vízelvezető rendszereit is javítják 2025 őszéig.

A szintrehozási munkákkal 2025. augusztus 31.-re kell végezniük. Jövőre 3,1 millió négyzetméter tönkrement, elhasznált burkolat megújítását tervezik, ahol szükséges a felső kopóréteg alatti kötő és alaprétegeket ezeken a szakaszokon is javítják, cserélik. Megújul 40 híd és felüljáró is és tovább folytatódnak a pihenők felújításai is. A következő évben várhatóan újabb 30 pihenőhely újul meg. A munkákat a tervek szerint tavasszal kezdik, addig előre tervezett nagyfelületű burkolatcserék az MKIF által üzemeltetett pályákon nem várhatók – közölte a társaság.