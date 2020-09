Szokatlan a jubileumi Budapest100

A közösségek ünnepe lett a tizedik Budapest100 Szőke Tímea, az eseményt szervező Kortárs Építészeti Központ (KÉK) munkatársa szerint.

"Kortól, építészeti stílustól vagy elhelyezkedéstől függetlenül most bármilyen épület csatlakozhatott a programhoz, ha a lakók úgy érezték, ők olyan közösség, amit érdemes megmutatni" – fogalmazott Szőke Tímea.

A lakóközösségek témája minden eddiginél színesebb programfelhozatalt eredményezett elmondása szerint, erről árulkodik az a tény is, hogy a bemutatkozó legfiatalabb – az idén átadott Metrodom Panoráma Lakópark – és legidősebb – a Király utca 9. – épület elkészülte közt kétszáztíz év telt el. Növény csere-bere, építészeti kiállítás, koncert és kórusfellépés is van az idén kínált több mint kétszáz programlehetőség közt, szokás szerint ingyenesen. Mindössze a vezetett sétákra szükséges regisztrálni, az ehhez kapcsolódó információk az esemény honlapján vagy androidos applikációjában elérhetők. A koronavírus is beleszól A hagyományosan tavasszal megtartott esemény őszre halasztását a koronavírus-járvány indokolta.

Online rendezvény terve is felmerült, végül óvintézkedésekkel ugyan, de lehetőség nyílt a szokásos formátumú Budapest100-ra. Sorban állás, várakozás minden ház előtt kialakulhat a különleges szabályok betartása miatt a szervezők tájékoztatása szerint. Maszk viselését és kézfertőtlenítést kérnek a résztvevőktől az összes házban. Távolságtartásra kérik fel azokat is, akik baráti társaságok tagjaként érkeznek a közel hatvan helyszín valamelyikére.

Az eseményen túl a szervező KÉK is ünnepel, programjai a központ fennállásának tizenötödik évfordulójához kapcsolódnak.

"Egy egész évadon keresztül szeretnénk ünnepelni azt, hogy tizenöt éves a KÉK, ennek a megnyitóját tartjuk a Budapest100 keretein belül. Az elmúlt tizenöt év legjobb plakátjait bemutató kiállítással készültünk, de lesz Kérdezd az építészt! címmel is programunk, a házban pedig, ahol az irodánk található, koncerteket tartunk a lakók jóvoltából" – mondta el Szőke Tímea.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs