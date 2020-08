Rudolf Péter: jelenleg biztonságosabb hely alig akad a Vígszínháznál

Rudolf Péter az InfoRádió kérdésére megerősítette, továbbra is minden társulati tag jól van a Vígszínház kötelékéből, akik a koronavírusos közreműködővel érintkeztek, sőt, az érintett külsős művész sem mutat tüneteket, tehát szerencsés módon vészeli át a megbetegedést.

A teátrum fertőtlenítésével kapcsolatban közölte, az teljes mértékben a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjének megfelelően történt, amit az országos tisztifőorvos által előírt vírusölő szerrel végezték el, messzemenően túl azokon a területeken is, ahol egyébként bárki megfordulhatott a színházban, akár mint kontaktszemély. „Tehát biztonságosabb hely alig akad” – fogalmazott a színházigazgató.

Mint ismert, a budapesti színházak, valamint a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság képviselői augusztus elején egyeztettek, és kidolgozták a színházi járványügyi intézkedéseket. Ezzel kapcsolatban Rudolf Péter úgy fogalmazott, természetesen a Vígszínház is csatlakozott ehhez, ugyanakkor

éltek az elfogadott protokoll azon lehetőségével, hogy ki–ki a saját hatáskörében szigoríthat, ha úgy gondolja,

így be is vezették az eshetőségből kötelezővé téve a maszkhasználatot és a lázmérést.

Rudolf Péter kiemelte, miután a prevenció a lényeg, az egész belső munkarendjükön szigorítottak, ahogyan a közönség egymással való találkozásán is. Hangsúlyt fektettek például arra, hogy ha valaki olyan kellemetlen helyzetbe kerül, hogy a hőmérsékletmérés miatt nem léphet be a színházba, annak lehetősége legyen azonnal visszaváltania a jegyét, vagy másik előadásra cserélnie azt, valamint még több helyszínre helyeztek ki fertőtlenítőszereket. Mint mondta, bizonyos munkakörök esetében fokozott fegyelmet igényel a maszkhasználat, amelyet most minden dolgozótól kér.

„Azt gondolom, amit jelenleg az orvostudomány, a jog és a jogos emberi ösztön előír, azt megtettük”

– hangsúlyozta Rudolf Péter.

Emlékeztetett, a Vígszínház egy telt házas Pál utcai fiukkal indított volna, majd következett volna A nagy Gatsby, az általa rendezett A Nyugat császárával pedig a POSZT-on szerepeltek volna, azonban a kialakult járványügyi helyzet miatt arrébb és arrébb kénytelenek tenni az előadásokat, amit a társulat valamennyi tagja nehezen visel, hiszen mindenki már játszana. Ugyanakkor nagyon jól esett számára az a megértés és sok empatikus megszólalás különböző fórumokon, amelyek a közönség részéről érkeztek. Ezért ígérete szerint

igyekeznek minél előbb pótolni minden elmaradt előadást.

Végezetül hozzátette: miután elsőként a Vígszínház futott bele ebbe a balszerencsés helyzetbe, a tapasztalataikat szívesen megosztják bárkivel a jövőben, hogy közösen tudják kezelni a hasonló eseteket, Budapesten és az egész országban, színháziak és nem színháziak egyaránt.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor