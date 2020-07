Nagy tervek a nemzet könyvtárában

Attól, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár átmenetileg bezárta a kapuit, a munka egy pillanatra sem állhatott le – mondta az InfoRádióban Rózsa Dávid, a könyvtár márciusban kinevezett főigazgatója. Sőt, megtöbbszörözték a könyvtár kincseinek bemutatását célzó erőfeszítéseiket a veszélyhelyzet ideje alatt. Különböző művelődéstörténeti sorozatokat indítottak, a trianoni évforduló alkalmából pedig a határon túlra került műemlékekről kezdtek el egy sorozatot, és bevezették a Fotótér elnevezésű szolgáltatást is, amelyben az első világháborús fényképeket, illetve az 1930-40-es évek Erdélyét megörökítő művészfotókat tettek elérhetővé.

"A határon túlról érkező könyvhagyatékokat keretbe foglaló Mikes Kelemen Programnak is új adatbázist készítettek a kollégáink, illetve a hazai könyvtárügy információs központjaként a Könyvtári Intézet számos, a koronavírus-járvány kezeléséről a külföldi szakirodalomban, szaksajtóban megjelent hírek monitorozása és fordítása után készült összeállítással segítettük a könyvtáros kollégák munkáját" – sorolta az elmúlt időszak könyvtári fejleményeit, fejlesztéseit a főigazgató. Emellett megyei összesítéseket készítettek arról, hogy a hazai könyvtárosok mit csinálnak a járványhelyzetben, de megkeresték a határon túli magyar közösségek könyvtárosait is, és közzétették az általuk készített videós anyagokat is.

"Az Országos Széchenyi Könyvtárnak egészen fantasztikus gyűjteménye és munkatársai vannak. Az a feladatom, hogy ezt a maga pompájában és teljességében segítsem megmutatkozni" – mondta a főigazgató. A legfontosabb terve az – és ezt célozza a szervezeti átalakítás is –, hogy láthatóbbá és minden, a magyar kultúra iránt érdeklődő számára közelebb hozza a nemzeti könyvtárat. "Akár oly módon is, hogy házhoz vigyük" – tette hozzá.

Bízik benne, hogy a járványhelyzet lecsengése után egy OSZK-roadshow keretében

eljuttathatják a kincseik másolatait és a szakértőiket minden magyarországi településre, és a határon túli magyar közösségekhez is.

A jövőről szólva elmondta azt is, hogy a szervezeti átalakítások nem járnak elbocsátásokkal, hiszen a legtöbb szakmai területen munkaerőhiánnyal küzdenek. Szavai szerint az intézményben kitűnően képzett, többdiplomás, nyelveket beszélő, valamint az intézmény és az írott magyar kultúra mellett is rendkívül elkötelezett szakemberek dolgoznak, az ő számukat szeretné gyarapítani. Továbbá szeretné a béreket is emelni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: OSZK / Ficsór Zsolt