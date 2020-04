Szerda – online kulturális programajánló a karantén idejére

Újabb exkluzív tartalmak karantén idejére az InfoRádióból és az Infostartról

Itt az Infostarton is kínálunk különleges hallgatnivalót karantén idejére. Számos exkluzív, máshol nem elérhető nagyinterjút tett a rádió elérhetővé, most frissen került be a válogatásba a Csányi Vilmossal, Komlós Jucival és Roska Tamással készült beszélgetés, de a korábban már közzétettek közül Bodrogi Gyula, Grosics Gyula, Rost Andrea vagy Bibó István Aréna-interjúit lehet újra meghallgatni.Aki pedig olvasni és nézni szeret, annak indítottuk 50 év, 50 meccs cikksorozatunkat, amelyben az elmúlt fél évszázad minden esztendejéből kiválasztunk egy, szerintünk emlékezetes meccset, és nemcsak írunk róluk, hanem amelyik elérhető, annak a videofelvételét is megosztjuk önökkel.