Oscar: a show vége „beütött” – képek

Sokáig a papírforma érvényesült a 92. Oscar-gálán vasárnap Los Angelesben, a színészek kategóriájában azok nyertek, akikre számítani lehetett, így a legjobb főszereplő díját Joaquin Phoenix a Jokerért, míg Renée Zellweger a Judy című életrajzi drámáért vehette át.

Renée Zellweger amerikai színésznő érkezik a 92. Oscar-gálára a hollywoodi Dolby Színházban 2020. február 9-én. MTI/EPA/David Swanson

Majd „a show vége beütött”, és történelmi pillanatnak lehettek tanúi, akik nézték a gálát, ugyanis még soha nem fordult elő, hogy egy nem angol nyelvű filmet nevezzenek meg a legjobb film nyerteséül, ami idén a dél-koreai Élősködőknek kijutott – fogalmazott az InfoRádiónak Szöllőskei Gábor, a VOX Mozimagazin főszerkesztő-helyettese. Az a hatalmas meglepetés pedig, hogy nem Amerikából, hanem Dél-Korából díjaztak egy filmet, valószínűleg sok kaput nyit majd meg a továbbiakban a világ filmgyártásában, és „ezentúl majd talán jobban odafigyelnek a külföldi filmekre is”, vélekedett a szakember.

Bong Dzsun Ho dél-koreai rendező az Élősködők című filmével nyert díjakkal fényképezkedik a 92. Oscar-gála után a hollywoodi Dolby Színházban. MTI/AP/Invision/Richard Shotwell

Szöllőskei Gábor egyetértett, hogy az Élősködők egyértelműen „tarolt” a gálán, miután nemcsak a legjobb Oscar-szobrocskát, hanem a rendezésért járó díjat, valamint a nemzetközi és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriát is megnyerte, és ilyen módon – Bong Dzsun Ho alkotása révén –

Dél-Korea bevette Hollywoodot.

Bár tavaly Alfonso Cuarón Róma című, spanyol nyelvű fekete-fehér filmjének is volt esélye a legjobb film díjára, végül a Zöld könyvet díjazták, idén aztán végül csak sikerült egy nem angol nyelvű filmnek nyernie. Abszolút az 1917-et várták a legtöbben, de nem így lett, amit, mint a VOX Mozimagazin munkatársa fogalmazott, maga sem gondolt volna, de maximálisan örül a döntésnek.

Az 1917 mellett a nagy esélyes Joker vagy a Volt egyszer egy Hollywood sem tudta azokat a díjakat besöpörni, amire számítani lehetett korábban, de az este legnagyobb vesztese Az ír volt, amely tíz kategóriában lett jelölve, de egyet sem tudott díjra váltani. Igaz, Martin Scorsese mindig is hadilábon állt az Oscarral, sokak szerint idén azért büntették, mert Az írt nem valamelyik nagy stúdió számára forgatta le, hanem a Netflixnek. Szöllőskei Gábor szerint ennek lehet némi valóságtartalma, ráadásul a streaming szolgáltató vállalat kapta a legtöbb (24) jelölést, mégsem tudott győzedelmeskedni a főbb kategóriákban. Mint ismert, a legjobb dokumentum, Az amerikai gyáregység díjával azért kapott a Netflix is szobrocskát, valamint Laura Dern a Házassági történetért című filmben nyújtott alakítása révén, úgyhogy valószínűleg az akadémia még nem áll készen, hogy a streaming felé is nyisson, legalábbis abban, hogy díjazzon, hiszen

a jelölések is már nagyon nagy elismerések

– fogalmazott a szakember.

Laura Dern amerikai színésznő a legjobb női mellékszereplőnek járó elismeréssel, amelyet a Házassági történet című drámában nyújtott alakításáért vett át. MTI/EPA/David Swanson

Nyitókép: MTI/AP/Invision/Chris Pizzello