A magyar mozikban is nézőmágnes egy aranyszobor

Az az Oscar-díjra jelölt és a nyertes filmeket is gyakrabban kell műsorra tűzni, több nézőt is vonzanak - írta a Világgazdaság. A lap idézi a Filmforgalmazók Egyesületének statisztikáját is, amely szerint a legfrissebb heti top 10-es nézettségi listán három jelölt film is akad: a negyedik helyet az 1917 szerezte meg, az ötödiket a Kisasszonyok, a nyolcadikat pedig a Jojo nyuszi.

A legjobb film kategóriában jelölt Joker 2019-ben a negyedik legtöbb látogatót vonzó film volt, több mint 460 ezren nézték meg, egyúttal több mint 684 millió forintot hozott a forgalmazónak. A Volt egyszer egy Hollywood a 10. legnépszerűbb film volt 347 ezer nézővel és 526 milliós bevétellel. Az aszfalt királyait ugyan csak november közepén mutatták be, de még így is a 18. legtöbb bevételt hozó film lett 2019-ben, de a tavalyi Oscar-díjas és arra jelölt filmek is – mint a Zöld könyv és a Bohém Rapszódia – a top 50-be került. A Queen énekesének története például 2018 második legtöbb bevételt hozó filmje lett.

Nyitókép: MTI/AP/Invision/Danny Moloshok