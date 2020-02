Színpadi mű készül a Hobóról írt jelentésekből

A napokban tölti be 75. életévét Földes László Hobo. Az ő személyiségének varázsa az első számú dolog, ami hat az emberekre; van egy igazsága a színpadi jelenlétének - vélekedett az ünnepelttel kapcsolatban Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója az InfoRádióban.

"Kicsiszolódott figura a Hobo, mindig komoly témákat feszeget, mindig rettenetesen őszinte, látszik, hogy nem egy játszott szerep az övé, hanem egy valós, zsigerből jövő beleállás azokba a témákba, amelyekben ő hisz. Ez el tudja varázsolni a közönséget. Az elmúlt húsz évben pedig egészen kiváló énekes is lett" - méltatta a színigazgató a zenészt.

Vidnyánszky Attila maga is ihletet kap Hobótól, a dalaiból történeteket is vitt már színre.

"Általában úgy működik Hobo, mint én.

De ezen témák kapcsán a gondolatait mindig megosztja velem. Ő szövegeket hoz rendszerváltozásról, személyes történeteiről a zeneiparban, gulágról, Ady Endréről, Faludy Györgyről, és végigbeszéljük. Nagyon hálás vagyok neki ezért, kreatív együttlétek a mieink."

Hobótól kapnak kap is ajándékot a Nemzeti Színház, jövő hét szombaton itt lesz ugyanis születésnapi koncertje. De itt még nincs vége.

"Évek óta forrong benne egy téma a rendszerváltozásról és az ő személyes sorsáról a róla írt jelentések tükrében.

- árulta el a folytatásról a színházigazgató.

Bejelentések

A Hobo-programsorozatot beharangozó csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón a művész elmondta: országos és erdélyi turnéra indul, amely március 20-án Debrecenben kezdődik és december 28-án a Papp László Budapest Sportarénában zárul. A decemberi Aréna-koncerten Hobo színházi és irodalmi szerepei háttérbe kerülnek, és a zenét állítja a középpontba. A koncertre február 13-tól, a művész születésnapjától kaphatók jegyek. A zenész, előadóművész, a magyarországi blues egyik úttörője 2013 óta a Nemzeti Színházban játszik. Mint elmondta, a turné közben színházi előadásait is játssza és előadóesteken is fellép országszerte. Földes László Hobo hangsúlyozta: azt a fajta szeretetet, amelyet a közönségtől kap, szinte lehetetlen feldolgozni. Megható, ahogy figyelnek rá, és elnézik, ha hibázik. Mint hozzátette, megpróbál ennek a szeretetnek és kitartásnak megfelelni. Elmondta, hogy több ötlete van, mint amennyit meg tud valósítani. Mint fogalmazott, az ötleteit, az energiáit arra kell fordítania, hogy az embereknek átadjon valamit, örömet szerezzen, vagy elgondolkodtassa őket. "Sajnos néha meg is ríkatom, amire nem vagyok büszke, de ilyen a világ, amiből én nem tudtam kilépni" - tette hozzá. A Nemzeti Színházban jelenleg négy előadása - a Hé, Magyar Joe!, A Gulag virágai, a Halj meg és nagy leszel, valamint a Tudod, hogy nincs bocsánat - van műsoron. Vidnyánszky Attila rendezővel több mint 10 előadást készítettek együtt, és több mint 1500 alkalommal játszották közös munkájukat - emelte ki Földes László Hobo. (MTI)