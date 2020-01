Meglepetések a Golden Globe-on, Sam Mendes lett a legjobb rendező - galéria

A filmek közül Noah Baumbach Házassági történet című drámája gyűjtötte be a legtöbb, hat jelölést, és Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza követi öt jelöléssel.

A 77. Golden Globe-gála egyik legnagyobb meglepetését okozva Mendez mások mellett Az írt rendező Martin Scorsese-t, a Jokert rendező Todd Phillipset és a Volt egyszer egy Hollywood alkotóját, Quentin Tarantinót utasította maga mögé az I. világháborúban játszódó drámájával. Mendes 2000-ben egyszer már elvitte ezt a Golden Globe-trófeát, akkor az Amerikai szépség című filmjével.

"I really hope this means people will turn up and see it on a big screen for which it was intended." Director Sam Mendes hopes #1917Movie's win for best drama picture boosts its box office turnout https://t.co/D5vyLVJMas #GoldenGlobes pic.twitter.com/NSYewjl7MV