Oscar-díj: nem jutott be magyar jelölt az ötös listákra

A jelöléseket élőben közvetítették az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) új múzeumából. A jelöltek névsorát Issa Rae és John Cho olvasta fel.

Tóth Barnabás filmje, az Akik maradtak a legjobb nemzetközi film kategóriában volt esélyes, de nem került fel az ötös listára. A díjért a lengyel Corpus Christi, az észak-macedón Mézkirálynő, a francia A nyomorultak, a spanyol Fájdalom és dicsőség és a dél-koreai Élősködők.

