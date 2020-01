Golden Globe: egyértelmű nyertes nincs, vesztes viszont annál inkább

Az idei Golden Globnak ha egyértelmű nyertese nem is volt, vesztese annál inkább, elsősorban a gyártókat, illetve finanszírozókat tekintve, ugyanis a gála nagy kérdése volt, ami a díjakat illeti, hogy vajon a Netfix vs. hagyományos moziforgalmazás versenyből ki kerül ki győztesként, és hogy az előbbi mennyire képes „két vállra fektetni” a csak mozikban bemutatott stúdiók filmjeit – fogalmazott az InfoRádiónak Kovács Gellért filmszerész, aki szerint meglepetésre a zsűri egyértelműen megbüntette a Nefixet, miután a három favorizált film, Az ír (The Irishman), a Házassági történet (Marriage Story) és A két pápa (The two popes) közül kizárólag egy alkotás nyert egyetlen elismerést: a legjobb női mellékszereplőnek járó Golden Globot Laura Dern (Házassági történet) vihette haza, míg az összes többi díjat független, vagy hagyományos, nagy stúdiófilm.

Egysnittes háború, és egy sorminta

Az 1917 című film, amelyet a tengerentúlon is még limitáltan vetítenek, januárban érkezik a magyar mozikba. Sam Mendes (Amerikai szépség, Skyfall) rendező háborús filmje „kis csalással” egysnittesnek tekinthető, vagyis egy technikai bravúr. A film az első világháborúban játszódik. A filmkritikus szerint abszolúte senki nem számított arra az idei Golden Globe-on, hogy ez nyeri majd a legjobb rendezést, valamint a legjobb dráma díját.

Úgy emlegették a legtöbben, hogy „ez azért van ott, hogy ott legyen”, egyébként pedig esélytelen.

Az NBC felvételén Sam Mendes brit rendező és producer átveszi a legjobb filmdrámáért járó elismerést az 1917 című történelmi filmjéért. MTI/AP/NBC/Paul Drinkwater

Kovács Gellért személyes kedvence, Quentin Tarantino sikerének – legjobb forgatókönyv – természetesen nagyon örült. A Volt egyszer egy Hollywood emellett nyert a vígjáték kategóriában, valamint Brad Pitt a legjobb mellékszereplő díjat is hazavihette alakításáért. A szakértő szerint a film egyébként tökéletesen illik a Hollywood múltja előtt is tisztelgő filmek sormintájába – amellett, hogy ez egy „bonyolult szövésű”, rendkívül egyedi hangulatú film.

A filmkritikus szerint a Golden Globe-on sokszor ellentmondásosnak bizonyul, hogy a vígjáték–musical kategóriába milyen alkotások kerülnek, de a Volt egyszer egy Hollywoodra is rá lehet fogni, hogy előbbi, hiszen egyértelműen tartalmaz erre a műfajra jellemző elemeket. Ugyanakkor egy érett film, amit feltehetően Tarantino sem gondol egy „futottak még” filmnek, amiért hozzá dobnak néhány díjat. Amit viszont biztosra vett, hogy Brad Pittnek igen komoly esélye van, hogy díjat nyerjen, ami valószínűleg az Oscaron is így lesz.

David Heyman brit producer, Shannon McIntosh amerikai producer, Margaret Qualley amerikai színésznő, Quentin Tarantino amerikai rendező, Julia Butters amerikai gyerekszínész, valamint Brad Pitt és Leonardo Di Caprio amerikai színész (b-j) a legjobb vígjátékért és a legjobb forgatókönyvért járó elismeréssel. MTI/AP/Invision/Chris Pizzello

Tipikus Oscar-szezonos

A Bohém rapszódia (Bohemian Rhapsody) tavalyi sikere után (a legjobb filmdráma és a legjobb drámai színész kategóriában nyert) idén a Rocketman is jól teljesített, a legjobb betétdal mellett Targon Egerton alakítása is Arany Glóbuszt ért (legjobb férfi főszereplő), amit ugyancsak elégedettséggel fogadott a filmkritikus – aki előbbit annyira nem, míg utóbbit annál inkább kedveli.

Reménykedett is abban, hogy nem fogják figyelmen kívül hagyni a díjszezonban, pontosan azért, mert a Bohém rapszódia akkorát nyert az előző évben úgy a Golden Globe-on, mint az Oscaron, ahol az öt jelölésből négyet aranyszoborra váltott. Mint fogalmazott, a Rocketman egy tipikus Oscar-szezonos film, kedvelt életrajzi műfajú, és ráadásul Targon Egerton is nagyszerűen alakít benne.

Renée Zellweger amerikai színésznő a filmdráma kategória legjobb női főszereplőjének járó elismeréssel, amelyet a Judy című életrajzi drámában nyújtott alakításáért vett át. MTI/AP/Invision/Chris Pizzello

Biztos befutónak számított, legalábbis színészi szempontból a Judy, amely Judy Garland színésznő, énekesnő életéről, pontosabban annak egy szakaszáról szól – jegyezte meg végezetül Kovács Gellért. Ennek címszerepéért Renée Zellweger kapta a legjobb női főszereplőnek járó Golden Globe-ot, aki régóta nem volt már reflektorfényben, így ezért is megérdemelte.

Mozi

A legjobb dráma

1917

Az ír (The Irishman)

Joker

Házassági történet (Marriage Story)

A két pápa (The two popes)

A legjobb vígjáték/musical

Volt egyszer egy Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood)

Rocketman

Dolemite Is My Name

Jojo Nyuszi (Jojo Rabbit)

Tőrbe ejtve (Knives Out)

A legjobb női főszereplő (dráma)

Renée Zellweger (Judy)

Charlize Theron (Botrány)

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Házassági történet)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

A legjobb férfi főszereplő (dráma)

Joaquin Phoenix (Joker)

Christian Bale (Ford v Ferrari)

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség)

Adam Driver (Házassági történet)

Jonathan Pryce (A két pápa)

A legjobb női főszereplő (vígjáték/musical)

Awkwafina (The Farewell)

Ana de Armas (Tőrbe ejtve)

Cate Blanchett (Hová tűntél, Bernadette?)

Beanie Feldstein (Éretlenségi)

Emma Thompson (Late Night)

A legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical)

Taron Egerton (Rocketman)

Roman Griffin Davis (Jojo Nyuszi)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy Hollywood)

Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)

Daniel Craig (Tőrbe ejtve)

A legjobb női mellékszereplő

Laura Dern (Házassági történet)

Kathy Bates (Richard Jewell balladája)

Annette Bening (The Report)

Jennifer Lopez (Hustlers - A Wall Street pillangói)

Margot Robbie (Botrány)

A legjobb férfi mellékszereplő

Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Al Pacino (Az ír)

Joe Pesci (Az ír)

Tom Hanks (Egy kivételes barát)

A legjobb rendező

Sam Mendes (1917)

Bong Joon Ho (Élősködők)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (Az ír)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

A legjobb forgatókönyv

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

Steven Zaillian (Az ír)

Noah Baumbach (Házassági történet)

Bong Joon Ho, Han Jin Won (Élősködők)

Anthony McCarten (A két pápa)

A legjobb animációs film

A hiányzó láncszem

Jégvarázs 2

Így neveld a sárkányodat 3.

Az oroszlánkirály

Toy Story 4

A legjobb idegen nyelvű film

Élősködők - Dél-Korea, Bong Joon Ho

Portré a lángoló fiatal lányról - Franciaország, Céline Sciamma

The Farewell - Egyesült Államok, Lulu Wang

A nyomorultak - Franciaország, Ladj Ly

Fájdalom és dicsőség - Spanyolország, Pedro Almodóvar

A legjobb eredeti filmzene

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Alexandre Desplat (Kisasszonyok)

Randy Newman (Házassági történet)

Thomas Newman (1917)

Daniel Pemberton (Árva Brooklyn)

A legjobb betétdal

I'm Gonna Love Me Again, Elton John, Bernie Taupin - Rocketman

Beautiful Ghosts, Andrew Lloyd Webber, Taylor Swift - Macskák

Into the Unknown, Kristen Anderson Lopez, Robert Lopez - Jégvarázs 2

Spirit, Timothy McKenzie, Ilya Salmanzadeh, Beyoncé - Az oroszlánkirály

Stand Up, Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo - Harriet

Tévé

Legjobb sorozat (dráma)

Utódlás (Succession)

The Crown

Megszállottak viadala (Killing Eve)

The Morning Show

Hatalmas kis hazugságok (Big Little Lies)

Legjobb vígjáték/musical sorozat

Fleabag

Barry

A Kominsky-módszer (The Kominsky Method)

The Marvelous Mrs. Maisel

A politikus (The Politician)

A legjobb minisorozat/tévéfilm

Csernobil

A 22-es csapdája (Catch 22)

Fosse/Verdon

A legharsányabb hang (The Loudest Voice)

Unbelievable

A legjobb színésznő (minisorozat/tévéfilm)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Kaitlyn Dever (Unbelievable)

Joey King (A tett)

Helen Mirren (Nagy Katalin)

Merritt Wever (Unbelievable)

A legjobb színész (minisorozat/tévéfilm)

Russell Crowe (A legharsányabb hang)

Christopher Abbott (A 22-es csapdája)

Sacha Baron Cohen (The Spy)

Jared Harris (Csernobil)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

A legjobb színésznő (drámai sorozat)

Olivia Colman (The Crown)

Nicole Kidman (Hatalmas kis hazugságok)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Jodie Comer (Megszállottak viadala)

A legjobb színész (drámai sorozat)

Brian Cox (Utódlás)

Kit Harington (Trónok harca)

Rami Malek (Mr. Robot)

Tobias Menzies (The Crown)

Billy Porter (Póz)

A legjobb színésznő (vígjáték/musical sorozat)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Christina Applegate (Dead to me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

A legjobb színész (vígjáték/musical sorozat)

Ramy Youssef (Ramy)

Bill Hader (Barry)

Ben Platt (The Politician)

Paul Rudd (Living with Yourself)

Michael Douglas (A Kominsky-módszer)

A legjobb női mellékszereplő - minisorozat vagy tévéfilm

Patricia Arquette (A tett)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Toni Collette (Unbelievable)

Meryl Streep (Hatalmas kis hazugságok)

Emily Watson (Csernobil)

A legjobb férfi mellékszereplő - minisorozat vagy tévéfilm

Stellan Skarsgård (Csernobil)

Alan Arkin (A Kominsky-módszer)

Kieran Culkin (Utódlás)

Andrew Scott (Fleabag)

Henry Winkler (Barry)

Nyitókép: MTI/AP/NBC/Paul Drinkwater