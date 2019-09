Erre számít a programgazda a mindennapos énekléstől

Körvonalazódnak a mindennapos éneklés programjának részletei, amiktől a figyelem, az emlékezet és a társas viselkedés fejlődését várják - írja a Magyar Nemzet. A program jelenleg a szakmai társadalmi párbeszéd fázisában van.

A Magyar Állami Operaház közben példatárat állított össze a legnépszerűbb operarészletekből, amelyhez minden iskola ingyen juthat hozzá, és törekvés van arra is, hogy a megújuló tananyag-szabályozás révén tantervi keretek közé emeljék a napi dalolás, zenélés lehetőségét.

A művészeti iskolákat leszámítva csak heti egy, esetleg két énekóra van az iskolákban, és kevesen csatlakoznak az iskolai kórusokhoz is, miközben a zenei nevelés a személyiséget is fejleszti. Agykutatók, például Freund Tamás vagy Csépe Valéria pszichológus is felhívta már a figyelmet arra, hogy

minél több művészeti, zenei foglalkozáson vesznek részt a gyerekek, annál könnyebben sajátítják el a lexikális ismereteket is.

A napi éneklés bevezetése 2015-ben, Balog Zoltán minisztersége alatt merült fel először, akkor alakult meg a Mindennapos Éneklés Bizottsága is, aztán elcsendesedett a témáról való párbeszéd. A múlt héten azonban ismét előkerült: az Erkel Színházban megrendezett szakmai konferencia előadói azt firtatták, hogy a megújuló Nemzeti alaptantervben létre tud-e jönni a fakultatív időszaki tárgyak egyikeként valamiféle össz­művészeti ismereteket oktató-elemző-népszerűsítő óratípus.

A gondolkodáshoz tettek is társultak, például a Magyar Állami Operaház részéről, amelynek főigazgatója, Ókovács Szilveszter azt mondta a Magyar Nemzetnek: Kákay István képzési vezetőjük szerkesztésében

példatárat állítottak össze népszerű opera- és balettrészletekből, melyhez minden iskola ingyen juthat hozzá, és amely nagy segítség lehet a mindennapos éneklés színvonalas megszervezésében.

Egy-egy példa feldolgozása, megtanulása mind­össze 10-15 percet vesz igénybe, sikerélményt nyújt, szórakoztat, így remélhetőleg kedvet csinál a gyerekeknek a klasszikusokhoz.

