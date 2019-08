Nincsenek veszélyben a pécsi Munkácsy-kiállítás képei, a tárlatnak otthont adó M21 Galériában átmenetileg mobil klímákkal próbálják biztosítani a megfelelő hőmérsékletet, miután kedden elromlott a központi klímaberendezés - olvasható a Magyar Nemzet pénteki lapszámában.

A meghibásodott klímarendszer miatt néhány napig 28-31 fok is volt a Zsolnay negyedben található létesítményen belül, és tartani lehetett attól, hogy magas lehet a páratartalom.

A Zsolnay negyed közlése szerint a szakemberek azonnal elkezdték a helyiség szellőztetését és a páratartalom ellenőrzését, ami a határértéken belül van, tehát nem károsítja a festményeket.

A kiállítást szervező Zsolnay Örökségkezelő Nkft. ügyvezetője, Vincze Balázs szerint nincs ok aggodalomra, a képek biztonságban vannak. Az épület szigetelése kiváló, ezért a hőmérséklet-változás lassú volt, a mobil klímával pedig már megkezdték a lassú visszahűtést is.

Szentkirályi Miklós festményrestaurátor - aki korábban dolgozott Munkácsy Krisztus-trilógiáján is - a lapnak elmondta, hogy

a rövid ideig tartó kicsit magasabb hőmérséklet és páratartalom nem árthat meg a festményeknek, de hosszú távon nagyon oda kell figyelni az egyenletes hőmérsékletre és páratartalomra.

A Munkácsy-képeknek 18-22 Celsius-fok az optimális, és 30-40 százalékos páratartalmat kell biztosítani.

A pécsi Munkácsy-kiállításon a festő 58 művét mutatják be, köztük olyanokat is, amelyeket korábban még nem állítottak ki. Látható az egyik legismertebb Munkácsy-mű, az Ásító inas is.