Bachtól a pecsétkészítésen át a Luttéig - pünkösdi programok felnőtteknek

A világhírű tenor Jose Cura főszereplésével és Rálik Szilviával a címszerepben mutatják be az Operaház Puccini Fesztiváljának és a Budapesti Nyári fesztiválnak a keretében a Turandot című operát a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon pünkösd vasárnap.

De az Operaház hétfőn véget érő Puccini Fesztiválján még további programok is lesznek a hosszú hétvégén. Krizantémok, avagy Liu halála címmel írt Puccini zenéjével tarkított darabot Szálinger Balázs. Az olasz operaszerző életének egy botrányos epizódját felelevenítő történet később a Turandot egyik figuráját ihlette. Az előadást az Opera új játszóhelyén, az Eiffel Műhelyházban nézhetik meg az érdeklődők a hétvégén. Hétfőn pedig az amerikai tenor Gregory Kunde áriaestje zárja a fesztivált. Ókovács Szilveszter mutatta be az énekest az InfoRádióban. "Gregory Kunde egy nagyon felkészült amerikai tenorista. Most épp Bolognában énekli a Turandot tenorfőszerepét, és Caláf hercegénél kevés nehezebb és nagyobb hangot kívánó operaszerep létezik. Először érkezik Magyarországra, és ő lesz a Puccini Itáliája évad Puccini Fesztiváljának zárókoncertjén az a "gerinc", aki Puccini áriáit szólaltatja meg, és köré szerveztük Puccini kortársainak legszebb operarészleteit - ezeket pedig csak hölgyek éneklik majd".

Barokk időutazás különlegességekkel

Pünkösd hétfőn kezdődik az 5. Budavári Bach Fesztivál, ahol eredeti bélhúros barokk hangszerek mellett az új barokk-orgona is Bach korabeli hangzásban szólaltatja meg a zeneszerző emblematikus műveit. A Budavári Evangélikus Templomban a nyitókoncertről Bán István orgonaművész, a barokk-orgona megálmodója beszélt az InfoRádiónak. "Június 10-én, hétfőn este hétkor két Bach-motetta fog felcsendülni pár pünkösdi korál mellett. A Bach-motetták a kórusirodalom csúcsát jelentik, komplexitásuk, szépségük és nehézségük miatt is. Egy kis kamarakórussal, kiváló énekesekkel fogjuk előadni. Plusz ezen az alkalmon, hogy az akkori előadói gyakorlatnak megfelelően continuo-kísérettel adjuk elő a motettákat, vagyis nemcsak szólókórus énekel, hanem alatta végig szólni fog a nagy orgona, valamint egy barokk cselló és egy barokk bőgő is szerepelni fog".

Könnyűzenei koncertek

A Kobuci Kertben hatalmas Besh o droM koncert lesz szombat este, 20 éves a zenekar és rekordkísérletbe fognak, hogy minél több koncertvendéggel, korábban a zenekarral együttműködők meghívásával lepjék meg a közönséget. A Dürer Kertben a Tilosmaraton koncertje hallhatóak a pünkösdi hosszú hétvégén, szombaton például a ColorStar ad koncertet. A Budapest Parkban szombaton és vasárnap is Majka lép fel. Hét év után visszatér Budapestre, a Barba Negrába az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb európai indie- és art rock csapata, a belga dEUS, az idén 20 éves kultuszalbum, a The Ideal Crash jubileumi turnéjával.

Fesztivál a Dunánál

A Duna Karnevál ingyenes koncerteket kínál egyebek mellett a Bazilika előtti Szent István téren várják az érdeklődőket pünkösd hétfőn is. Mucsi János Fesztiváligazgató elmondta: a nagyszínpadon Szalonna és bandája bemutató lesz pünkösd hétfőn, amit egy - a tavalyihoz képest kibővített - pünkösdi karnevál követ.

A Teve utcában rendezik meg a III. Levéltári Pikniket, ahol Budapest Főváros Levéltára várja a vendégeket. Bevezeti a látogatókat a legtitkosabb raktárakba is, megmutatják a páncéltermekben őrzött legérétkesebb iratokat is a szakvezetéseken, de a Budapest időgépet is ki lehet próbálni. Lesz családfakutató gyorstalpaló tanfolyam, és gyerekeknek pecsét- és merítőpapír-készítés, valamint 17. századi ruha- és fegyverbemutató.

Budapest környéki fesztiválok

Tart még kiváló kiállításokkal, filmvetítésekkel és színházi előadásokkal Szentendrén az Art Capital. Sardar Tagirovsky összművészeti előadást hozott létre az Ember tragédiájából, az érdeklődők pünkösd hétfőn láthatják az egyedülálló színházi kísérletet Madách szövegét – a színháztörténetben csaknem egyedülálló módon – teljes egészében, rövidítések nélkül viszi színre. Ez a mintegy nyolc órás időtartamú, rendkívüli művészeti kísérlet a Ferenczy Múzeumban. Szombaton pedig a Mindenki szereti a bálnákat című alkotást vetítik 17 órától.

Zsámbékon rendezik meg a festői szépségű romtemplom lábánál a Bodza Fesztivált szombaton a bluest játszó wodopapa duó és a Góbé zenekar is fellép, pünkösd vasárnap este pedig nagy Muzsikás koncert lesz, de ha már Zsámbékon vannak ne hagyják ki a Zsámbéki Színházi Bázis felkeresését sem. A katonai hangárokban előadott színház életre szóló élmény lehet. Vasárnap a K2 társulat rendezői, Fábián Péter és Benkó Bence állítják színpadra Szigligeti Ede "Cigány" című darabját, amely a magyar cigány Rózsa Peti zenés tragédiája, aki beleszeret Ivánka Évikébe, Celldömölk legszebb magyar lányába.

Még egy kis színház

A Pesti Színházban rendezik meg a Független Színházi Fesztivált, ahol a Vígszínház társulata fogad be egy-egy előadás erejéig három remek független színházi produkciót. Szombaton a Frenák Pál Társulat: Lutte című koreográfiája, kedden pedig a rendszerváltás időszakát egy kis ember szemszögéből feldolgozó Tar Sándor adaptáció a Forte Társulat: A te országod című előadása látható.

A kiállítási választék is széleskörű

A Szépművészeti már csak a hónap végéig látogatható Michelangelo tárlatára hívnám fel a figyelmüket, le ne maradjanak róla, aztán van egy pünkösdi kiállítás is az "Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje" címmel Ádám Gyula fotótárlat a Hagyományok Házában. Az erdélyi fotóművész az InfoRádiónak azt mondta: a képei a Csíksomlyói búcsú hátterében zajló eseményeket mutatják be. "A képek személyesek, hiszen ebben nőttek, fel, a szüleim, nagyszüleim ugyanúgy részt vettek a búcsún. Csak annyi kellett, hogy egy gépet ragadjak és megpróbáljam visszaadni. Benne vagyok, teljes egészében."

És végül, ha csak úgy élvezik a belvárosi, nyári éjszakát, térjenek be az Ankert nevű szórakozóhelyre is, itt ugyanis a Tolerancia plakátkiállítás látható, amely világhírű tervezőgrafikusok munkáit is felvonultatja. A világ minden tájáról összegyűjtött 100 plakát egymás elfogadását hirdeti.