Nem akármivel robbant idén Cannes

Jim Jarmusch legfrissebb munkája, a Tilda Swinton, Chloe Sevigny és Selena Gomez főszereplésével forgatott The Dead Don't Die című zombifilmjével nyílik meg ma este a 72. Cannes-i Filmfesztivál.

Idén csaknem 1800 nevezés érkezett a versenyprogramba, amelyből az alkotók húsz filmet választottak ki a legfontosabb szekcióba. Az idei seregszemle a korábbi cannes-i díjazottak és nagy visszatérők fesztiválja lesz.

25 évvel a Ponyvaregény Arany Pálmája után a cannes-i versenyprogramban debütál

Quentin Tarantino új filmje, a Volt egyszer egy Hollywood Brad Pitt és Leonardo Di Caprio főszereplésével.

A spanyol Pedro Almodóvar, aki 2017-ben a zsűri elnöke volt, Fájdalom és dicsőség című filmjével versenyez az Aranypálmáért. A film főszerepét, egy melankolikus rendezőt Antonio Banderas alakítja.

A versenyprogramban szerepel még a kétszeres Arany Pálma-díjas Dardenne testvérek

A fiatal Ahmed című filmje, amely egy kamasz radikalizálódásáról szól.

Az Ez csak a világvége című filmjével három évvel ezelőtt a zsűri Nagydíját elnyert kanadai Xavier Dolan ismét francia nyelvű alkotással, a Matthias és Maxime-mal érkezik.

A szintén kétszeres fődíjas Ken Loach brit rendező Sorry We Missed You című filmje egy szerény körülmények között élő házaspár mindennapjairól mesél.

Az Arany Pálma-díjas amerikai Terrence Malick Hidden Life című alkotásával tér vissza. Az olasz Marco Bellocchio Az áruló című maffiozótörténettel száll versenybe.

Akad három francia alkotás, és kelet-európai, szenegáli, kínai, valamint osztrák film is a nagyjátékfilmes versenyszekcióba került.

Az Elton Johnról szóló életrajzi film, a Rocketman premierjét a Cannes-i Filmfesztiválon tartják,

és Sylvester Stallone színész-filmrendező a tiszteletére rendezett vetítésen mutatja be a Rambo-filmek ötödik, záró epizódjának első képkockáit.

Egy magyar vizsgafilm, Moldovai Katalin 24 perces Ahogy eddig című rendezői diplomafilmje is meghívást kapott a fesztiválra, a filmes egyetemek legjobbjait felvonultató Cinéfondation programba. Az alkotás a Budapesti Metropolitan Egyetemen Mozgóképművész mesterképzésén készült Tóth Krisztina azonos című novellájából Venczel Vera és Tóth Ildikó főszereplésével.

A Cannes Classics programban mutatják be Bacsó Péter Tanújának eredeti, cenzúrázatlan változatát.

A fesztivál május 25-ig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Alejandro González Inárritu ötszörös Oscar-díjas mexikói filmrendező lesz, a 83 éves Alain Delont életművéért tiszteletbeli Arany Pálmával tüntetik ki.

