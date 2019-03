Meghalt a világhírű dobos

Hal Blaine, aki a rocktörténet számos legendás stúdiófelvételén játszott, így a Beach Boys Pet Sounds című albumán, illetve a Ronettes Be My Baby című klasszikusán, melynek dobintrója a popzene egyik legtöbbször lenyúlt számkezdése lett.

A dobos 90 éves korában, otthonában hunyt el. Halálhírét veje, Andy Johnson közölte - számolt be róla a 24.hu.

A Twitteren a Beach Boys egyik alapító tagja, Brian Wilson is megemlékezett az elhunyt dobosról. "Annyira szomorú vagyok, nem is tudom, mit mondjak. Hal Blaine olyan nagyszerű zenész és barát volt, hogy azt nem lehet szavakba önteni. Sok mindenre megtanított, és nagyon sok köze volt a sikerünkhöz – ő volt a legnagyobb dobos. Rengeteget nevettünk együtt” - írta.

I’m so sad, I don’t know what to say. Hal Blaine was such a great musician and friend that I can’t put it into words. Hal taught me a lot, and he had so much to do with our success - he was the greatest drummer ever. We also laughed an awful lot. Love, Brian pic.twitter.com/vLOX3RIKc6