Kalapács alatt a sztár műgyűjteménye

A márciusra tervezett árverés több mint 200 tétele között szerepelnek Damien Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas és a Fiatal Brit Művészek csoport más alkotóinak munkái, akik a brit popsztárhoz hasonlóan az 1980-as és 1990-es években felrázták a brit művészeti életet.

A gyűjteményt "Nagy-Britannia 1990-es évekbeli portréjának"

nevezte Christian Albu, a Christie's háború utáni és kortárs művészeti részlegének egyik vezetője.

"Gyűjteményével George Michael ünnepelni akarta azt az időszakot, amikor új életet leheltek Londonba és elkezdte vásárolni azoknak a képzőművészeknek az alkotásait, akikkel barátságot kötött" - tette hozzá. Felidézte, hogy bemutatták őt például Tracey Eminnek, aki bemutatta őt az egész csoportnak. Járt a műtermeikben, a képzőművészek pedig eljártak a koncertjeire.

A tételek között szerepel Damien Hirst The Incomplete Truth című műve, ami

egy üvegtartály benne egy formaldehidben megőrzött galambbal, az alkotás értékét 1-1,5 millió fontra becsülik a szakértők.

A gyűjtemény darabjai között van Michael Craig-Martinnak, a Fiatal Brit Művészek mentorának több munkája, köztük egy George Michaelről készült pop-art stílusú portré.

Albu elmondta, hogy a gyűjtemény George Michael humorérzékét is megmutatja. Amikor 1998-ban az énekest Los Angelesben letartóztatták szeméremsértő magatartás miatt, a karrierjét veszélyeztető esetet kifigurázta Outside című dalában és videójában. Ekkor vásárolta meg Craig-Martin három művét is a Szex, az Isten című alkotásokat és egy olyat, amelyen bilincsek vannak.

A március 14-i londoni árverés előtt a Christie's külföldi körútra visz a gyűjteményt, bemutatják New Yorkban, Los Angelesben, Hongkongban és Sanghajban. A londoni árverésen 75 tételre lehet licitálni, további 130-ra március 8. és 15. között az interneten.

Az árverés bevételét George Michael örökségének kezelői jótékonysági célokra fordítják.

George Michael az 1980-as évek elején az Andrew Ridgeleyvel alapított Wham! duó tagjaként vált ismertté, majd szólókarrierjével is hatalmas sikert aratott. Csaknem négy évtizedet átívelő pályafutása alatt több mint 100 millió albuma fogyott, hét felvétele a brit slágerlisták első helyére került, lemezeiért három Brit Awards- és két Grammy-díjat vehetett át. 2016 karácsonyának első napján, az angliai Oxfordshire megyében lévő otthonában érte a halál. A halottkémi vizsgálat szerint szívbetegség okozta az 53 éves angol popvilágsztár halálát.

