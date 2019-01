Udvaros Dorottyát nem izgatják a csípőből megoldható dolgok

Sötét darabként írta le "Az utolsó tűzijáték" dán összetevőjét, az ausztrál szálat viszont egy harmonikus anya-lánya kapcsolatban az összegyúrt történetben ápolónőt alakító Udvaros Dorottya az InfoRádió megkeresésére.

"Igaz, hogy az anya utolsó szilveszter estéjén játszódik ez a történet, de mégis az egész nagyon derűs vidám, kifejezetten humoros. A dán történetben egy lány megy meglátogatni az anyját egy szanatóriumba, és valószínűleg ez lesz az utolsó találkozásuk, ami nem is valósul meg egyébként", - fogalmazott a Kossuth-díjas színművész, aki szerepe szerint az anya gondozóját játssza.

A két történetnek szerinte nem is kell kapcsolódnia egymáshoz, "kicsit olyan, mint egy keretjáték", de

a szülő-gyerek viszonyt és a különböző felelősségrétegeket boncolgatja maga a darab.

A dán szálban Udvaros Dorottya az anya ápolónőjét alakítja, és az előadást rendező Csábi Annának rögtön Udvaros Dorottya jutott eszébe erről a karakterről. Erről Udvaros Dorottya azt mondta, hogy "nehéz karakter", de nem is gondolja, hogy bármelyik szerep könnyű lenne. Mint mondta, a csípőből megoldható feladatok soha nem is izgatták. Inkább azok a nehézségek számára az izgalmasak, amelyekkel meg kell küzdenie a próbafolyamat során, amíg közel kerül a figurához, melyek azok a rejtett tartalmak, amelyeket munka közben színészként és emberként is felfedezhet.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt