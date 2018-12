Felhígították Stanisław Lemet, és vászonra öntötték

"Az Úr hangja" Stanisław Lem regényén alapul, gondolatiságát és a formavilágát is hozza a film a rendező szerint. Mint Pálfi György az InfoRádiónak elmondta, Lem az irodalmi stílusokkal játszik, és a filmesek is megpróbáltak ugyanígy eljárni a filmadaptáció készítésekor, például a cselekményvezetéssel vagy a vizuális játékkal; "áldokumentum" és YouTube-felvételek is feltűnnek a vásznon.

"Tizenegyféle kamerával forgattuk a filmet, van köztük professzionális eszköz és mobiltelefon is"

- mondta Pálfi György.

Ahogy a könyv, úgy a film sem egy történet köré épül, hanem egy gondolatiságot közvetít, filozófiai mű. "Ennek a lehetőségét kerestük. Így

sokkal több történetet is beletettünk a filmbe, mint amennyi a regényben szerepel. Tehát mondhatni, felhígítottuk Lem könyvét és nézőbarátabbá tettük"

- folytatta a rendező.

A filmben két fiú keresi az apját, ezen a személyes családi konfliktuson keresztül próbál az alkotás ugyanarról beszélni, amiről az eredeti mű.

Nyitókép: YouTube