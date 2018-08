Nyílik a Sziget Fesztivál

Augusztus 5-én, vasárnap 18 órakor megnyitotta kapuit a Hajógyári-szigeten a 26. Sziget Fesztivál, Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye. A beköltöző időszak szerdáig tart - mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője.

Többnyire külföldiek vásároltak hetijegyet, a magyar látogatók napijeggyel vagy háromnapos bérlettel érkeznek a fesztiválra. Egyelőre nem a hétvége, hanem

a hétfő-kedd ígérkezik telt házasnak, összességében pedig látogatói rekordra számítanak

- tette hozzá.

Mint minden évben, így idén is a Sziget-jegy, vagy bérlet a kemping jogosultságot is tartalmazza, így a fesztivál területén bárhol lehet sátorozni, de vannak kiemelt szolgáltatású őrzött kempingterületek is, illetve egy VIP kemping, ahol medencében is csobbanhatnak az ott lakók.

Idén nagyon alacsony a Duna vízállása, ennek megfelelően most is megnyílt a Sziget Beach, amelyet természetesen kerítéssel választottak le, hogy a látogatók teljes biztonságban lehessenek.

Kiemelt rendőri jelenlét és forgalomterelés a 26. Sziget fesztiválon A rendezvényre belföldről és külföldről is nagyszámú látogató érkezik, akik közül sokan a teljes fesztivál ideje alatt a szigeten tartózkodnak, így a fesztivál környékén, valamint az oda vezető utakon nagyszámú gyalogosra, illetve tömegközlekedéssel érkező látogatóra kell számítani. - írja a police.hu Ennek megfelelően a rendőrség kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a nemzetközi közlekedéssel is érintett érkezési csomópontokon, vasút- és buszpályaudvarokon, illetve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a fesztivál közötti főbb útvonalakon. A közúti közlekedésben is lesznek változások, a Sziget ideje alatt. Augusztus 18-ig lezárják az Ángel Sanz Briz utat a Mozaik utca és az Auchan áruház behajtója között, valamint lezárásra kell számítani a Mozaik utcában is. Megállási tilalom lép életbe a Reményi Ede utca, a Benedek Elek utca, a Vajda János utca, a Mozaik utca, a Leányfalu utca, az Óbudai rakpart, az Ángel Sanz Briz út, illetve az Auchan átkötő út egy-egy szakaszán mindkét oldalon. A rendőrség kéri a gépjárművezetőket, hogy a fesztivál közvetlen közelében fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek, legyenek körültekintők.

Közösségi közlekedés a fesztivál alatt Augusztus 8 és 15 között sűrűbben, hosszabb szerelvénnyel és éjszaka is jár az 5-ös, szentendrei HÉV, valamint a Nagykörúton közlekedő járatok.



Ezek mellett nagyobb kapacitású járművek közlekednek a 901-es és a 918-as éjszakai vonalakon, rendkívüli hajójáratok indulnak az Óbudai-szigethez a Jászai Mari tértől. A be- illetve kiköltözés idején a BKK transzfer járatokat üzemeltet a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és az Óbudai-sziget között, amelyek félóránként járnak és csak előre megváltott Citypass karszalaggal vehetőek igénybe.



A BKK a fesztivál ideje alatt egy Ikarus 260-as buszból átalakított ügyfélközpontot is üzemeltet majd.

