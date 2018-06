Egy különleges kincs került vissza Magyarországra

Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének 1905-ös díszkiadása került az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményébe. A kötet egy `56-os forradalmár hagyatékából jutott vissza ismét Magyarországra.

A Mikes-levelek unikális, bőrkötetes díszkiadása az Egyesült Államokban élő Simon Kázmér felajánlásának köszönhetően érkezhetett vissza Magyarországra - mondta Schőberl Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) főigazgatója a kötet hivatalos átadóján hétfőn, Budapesten.

Az eseményen hivatalosan visszaadtak a magyarországi ferences rendnek egy 15. századi ősnyomtatványt, amely 1950-ig a budai ferencesek birtokában volt, majd az államosítások után az OSZK gyűjteményébe került. Az OSZK által restaurált kötetben Tertullianus keresztényekről szóló védőbeszéde és Euszébiosz zsidó bölcseletet támogató írása olvasható.

Két emigráns sorsa

Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója az InfoRádiónak elmondta, hogy a Mikes-levelek két emigráns sorsát idézik fel.

Az egyik Mikes Kelemen saját története, a másik pedig Simon Kázmér forradalmár története, aki magával vitte Amerikába a könyvet,

ami most szerencsés módon visszakerült Magyarországra a Lions Club Magyarországi Szövetsége segítségével. "Az örökösöknek meghagyta, hogy amint Magyarországon változik a helyzet, jusson vissza, hisz ennek a könyvnek Magyarországon van a helye" - mesélte Tüske László.

Hozzátette azt is, hogy a könyv érdekessége abban áll, hogy beleilleszkedett a Rákóczi újratemetése körüli Magyarországi hangulatba, és az erre való előkészületekbe. "A közönségnek lesz alkalma megtekinteni a munkát, most is van egy rövid tárlat.

Lehet, hogy alapításunk évfordulóján éppen ezzel fogunk bemutatkozni a nagyközönségnek"

- mondta.

Mikes Kelemen Törökországi levelek címen ismert leveleskönyvének részlete

MTI Fotó: Komka Péter

A 15. századi ősnyomtatvány kapcsán kiemelte, hogy az 50-es években nagyon sok egyházi intézményt számoltak fel, azoknak a könyvei bekerültek a magyar működő könyvtári rendszer egészébe, ennek keretében kerülhetett hozzájuk a dokumentum.