Dróneső zúdult Oroszországra hétfő reggelre, a moszkvai légi közlekedés is akadozott

Ukrajna több célpontot támadt Oroszország területén, a jelentések szerint számos drón a főváros felé tartott – írja az Ukrajinszka Pravda híradása nyomán a Portfolio.

A friss híradások szerint Oroszország több régiójában is drónok csapódtak be július 13-ra virradóra. Támadás érte Moszkvát és Sztravropolt is, utóbbi esetben hatalmas lángok csaptak fel egy olajraktár elleni támadást követően – a jelentések szerint a vjazniki olajraktár lángol.

Moszkva főpolgármestere, Szergej Szobjamin már a vasárnap esti órákban jelezte, hogy aktivizálóldott az orosz légvédelem, miután érkező drónokat érzékeltek. Beszámolója szerint az összes eszközt hatástalanították – reggelig legalább 350-et.

Moszkva legfontosabb légikikötőjének számító Domodedovo repülőtéren több járat kimaradt az eset következtében, ugyanis biztonsági okokból leállították a forgalmat. A többi térségi reptéren is korlátozások léptek életbe.