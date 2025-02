Iszlamista volt az osztrák merénylő

Letartóztatása után a gyanúsított, egy 23 éves szíriai állampolgárságú, tartózkodási engedéllyel rendelkező menedékkérő férfi az első kihallgatásán azt állította, hogy az Iszlám Állam iszlamista terrormilícia nevében cselekedett - erősítette meg az osztrák Alkotmányvédelmi Hivatal az APA hírügynökségnek.

A férfi lakhelyén tartott házkutatás során lefoglaltak egy Iszlám Állam-zászlót. A férfi valószínűleg a TikTokon radikalizálódott, és egy radikális iszlamista influenszer követője volt.

#Breaking: Look at this piece of Islamic garbage! This is a #Syrian refugee, one of those Salafists who fled from #Syria between 2011 and 2024. He randomly stabbed people in Villach, #Austria. He killed a 14-year old kid just for his Allah. pic.twitter.com/jPJOMY1TrG