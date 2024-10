Megfenyegette Oroszországot a lengyel haderő korábbi vezérkari főnöke

A vezérezredes hangsúlyozta, felkészültek egy esetleges orosz támadásra, és kemény válaszra számíthat Moszkva - írja a Portfolio.

Andrzejczak tábornok kijelentette: felkészültek Oroszország támadására, megvannak az „ellentámadás” tervei, és kemény válaszra számíthat Moszkva. Úgy fogalmazott: "Ha Oroszország akár csak egy centiméternyi litván területet is megtámad, a válasz azonnal érkezik. Nem az első napon, hanem az első percben. Minden stratégiai célpontot megtámadunk 300 km-es körzetben.

Ukrajna esetleges vereségével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy bár Lengyelországot és Litvániát „orosz erők vennék körül”, Moszkvának akkor is rá kell jönni-e arra, hogy egy Lengyelország vagy a balti országok elleni támadás egyben a végét is jelenti.

