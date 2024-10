Kaiser Ferenc: Észak-Korea már most is nagyon jól keres az orosz–ukrán háborúval

Az ukrán elnök szerint Észak-Korea már nemcsak fegyverekkel, hanem katonákkal is támogatja Oroszországot. Volodimir Zelenszkij brüsszeli sajtótájékoztatóján országa hírszerzésére hivatkozva azt mondta, az észak-koreai csapatok ott vannak az Oroszország által megszállt ukrán területeken, és kiképzést kapnak. „Körülbelül tízezer észak-koreai katonáról tudunk, és arra készülnek, hogy bevetik őket ellenünk” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense azt mondja, emberhiánnyal küzd az orosz hadsereg, mivel hivatalosan nem háborúzik az ország, nincs általános mozgósítás. A korábbi részleges mobilizáció pedig az orosz vezetés számára presztízsveszteséggel zárult, mintegy egymillió katonakorú férfi menekült el szülőföldjéről. A hadsereg így válogatott módon próbál katonákat toborozni a szakértő szerint.

„Amit tudunk, hogy a börtönökből toboroznak az oroszok, de rengeteg hír szólt arról, hogy Szerbiában is toboroztak, amíg a szerb kormány fel nem lépett ellene. Kubában kényszersorozzák a közép-ázsiai országokból érkező vendégmunkások egy részét, leitatják őket, és mire magukhoz térnek, már az orosz hadsereg tagjai, és nem emlékeznek rá, hogyan írtak alá” – fejtette ki.

Kaiser Ferenc arra is kitért, hogy Észak-Korea már több millió tüzérségi lőszerrel és ballisztikus rakétákkal is támogatta Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Az oroszok oldalán harcoló észak-koreai katonákra azonban nincs bizonyíték, bár ki sem zárható. Megfogalmazása szerint Észak-Korea már most is nagyon jól keres ezzel a háborúval: „nem is mindig pénzt kap, hanem rengeteg élelmiszert, amely egy olyan diktatúrában, ahol a népesség 20-30 százaléka állandó jelleggel éhezik, ez nagyon jó dolog”. Ráadásul így csökkenti a Kínától való diplomácia és egyéb függését is a phenjani rezsim – tette hozzá.

A NKE docense megjegyezte, észak-koreai mérnökök ugyanakkor ballisztikus rakétáik bevetésekor biztosan segítik az oroszokat, sőt, a nyugati haditechnika tanulmányozására megfigyelőket is küldött Phenjan az orosz frontra. Azt is hozzátette, egyes információk szerint Oroszországban a Szovjetunió megszűnése óta is képeznek észak-koreai katonatiszteket, így kommunikációs problémák sem lennének egy Észak-Koreából érkezett zászlóalj bevetésénél.