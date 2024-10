Ismertette titkos részeket is tartalmazó győzelmi tervét az ukrán elnök

Zelenszkij beszédét online közvetítették az ülésteremből. Az elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország nem keresi a tisztességes békét, "az agresszor állam vezetője, Vlagyimir Putyin megőrült, és háborút akar". Szerinte az orosz elnök nem fog megváltozni, senkire se hallgat. "Ukrajnának és partnereinek ezért együtt kell megváltoztatniuk a körülményeket, hogy a háború véget érjen, hogy az Oroszországi Föderáció békére kényszerüljön" - szögezte le.

Zelenszkij ismertetése szerint az új béketerv első, és "nagyon fontos" pontja Ukrajna csatlakozási meghívása a NATO-ba, méghozzá azonnal. "Ez jelent számunkra bizonyosságot arról, miként látják a partnerek Ukrajna helyét a biztonsági architektúrában" - tette hozzá.

A terv második pontja az ukrán védelem megerősítése és a háború oroszországi területekre történő további kiterjesztése. "Ennek az elemnek van egy titkos alkalmazása" - jegyezte meg az elnök.

A harmadik pont az orosz agresszió visszaszorításáról szól. Ennek is van egy titkos része, amelyről csakis az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Olaszország vezetői tudhatnak. Kifejtette: Kijev azt javasolja, hogy a jövőbeli orosz agresszió megakadályozása érdekében olyan átfogó támogatási csomagot fogadjanak el, amely nem tartalmaz nukleáris fegyvereket.

A negyedik pont Ukrajna stratégiai és gazdasági potenciáljának erősítéséről szól. Ehhez is tartozik egy titkos melléklet, amelyet Ukrajna csak az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak ad át, ez valamilyen megállapodás megkötését irányozza elő Kijev és partnerei között.

Az ötödik pont a háború utáni időszakra készült. Eszerint fel kell használni az ukránok harctéri tapasztalatait a NATO és Európa egészének védelme érdekében. Kijev azt javasolja, hogy a háború után az amerikai hadsereget ukrán katonákkal váltsák fel Európában.

Zelenszkij hangsúlyozta:

ha most elkezdik végrehajtani győzelmi tervét, 2025-ben véget érhet a háború.

Rámutatott arra, hogy a tervben pontjainak többségénél megjelölték, meddig kell végrehajtani. Kifejezte meggyőződését, hogy terve megvalósítható, de ez a partnereken múlik.

Az EU-csúcson jönnek a részletek A csütörtökön kezdődő kétnapos uniós csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számot ad Oroszország Ukrajna elleni háborújának fejleményeiről, és bemutatja győzelmi tervét - jelentette be Charles Michel, az Európai Tanács elnöke szerdán a tagállami vezetőknek szóló és az interneten közzétett meghívólevelében.

Az elnök beszédében kitért Észak-Koreának a háborúban játszott szerepére. Kijelentette, hogy Phenjan nemcsak fegyverekkel látja el Oroszországot, hanem embereket is küld oda, akiknek orosz gyárakban kell dolgozniuk. "A Putyinnal együttműködő bűnözők koalíciója ma már magában foglalja Észak-Koreát, a Kim családot, amely több mint 20 millió koreai embert tart rabszolgaságban. Hírszerzésünk nemcsak az Észak-Koreából Oroszországba szállított fegyvereket, hanem munkások szállítását is rögzítette a háborúban elesett oroszok pótlására" - mondta, hozzátéve, hogy már észak-koreai katonák is vannak az orosz hadseregben. Zelenszkij szavai szerint köztudott az iráni "rezsim" Putyinnak nyújtott segítsége is, valamint Kína együttműködése Oroszországgal. "A nyilatkozatok ellenére Peking tartózkodik a valóban komoly, hatékony lépésektől, amelyek megállíthatnák Putyint, az orosz agressziót és az ENSZ Alapokmányának Oroszország általi megsértését – szögezte le az ukrán elnök.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök Zelenszkijnek a parlament és a frakciók vezetőivel tartott zárt tanácskozása utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a törvényhozás egyhangúlag támogatja az elnök győzelmi tervét.