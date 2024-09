Ikonikus fegyverre lehet licitálni

Bruce Lee legendás nuncsakujai, amelyeket A Sárkány közbelép című filmjében használt, hamarosan árverésre kerülnek. Szeptember 28-án egy különleges aukción lesz lehetőség licitálni a híres harcművész emléktárgyaira, köztük ezekre az ikonikus fegyverekre is - írja a hirado.hu.

A nuncsakuk, amelyeket Bruce Lee a film emlékezetes barlangi harci jelenetében használt, kifejezetten az ő elképzelései alapján készültek. Könnyű anyagból, habszivacs bevonattal és bőrrel megerősítve, a nagy hőségben is kiváló fogást biztosítottak a sztárnak, akinek gyakran izzadt a tenyere a meleg miatt.

Bruce Lee’s Nunchaku From “Enter The Dragon”

This screen-used pair of nunchaku from Enter The Dragon are now being offered for sale by Julien’s in an online auction. They come on an acrylic “floating” display stand and housed inside an acrylic case with an identifying black… pic.twitter.com/mnTJtKxE60