Víz alatt fuldoklik fél Európa – drámai felvételek a szomszédból

A heves esőzések és áradások miatt kritikus helyzet alakult ki számos ausztriai, csehországi és lengyelországi régióban és településen helyi médiajelentések alapján.

Halálos áldozata is van már a csehországi áradásoknak, az eltűnt személyek száma hétre emelkedett, a hatóságok számos helyen katasztrófahelyzetet hirdettek, a lakosok mentésében esetenként katonai helikopterek is részt vesznek helyi médiajelentések szerint.

Árvízhelyzet Jesenik belvárosában:

Hope the man clinging on to the post who then subsequently gets swept away by the flood water managed to make it to safety! ??This is in the town of Jeseník in the Czech Republic Storm #Boris #Flood pic.twitter.com/4JRW0FCpfj — Nick's Weather Eye (@NickJF75) September 15, 2024

Ausztriában hétfőn is jelentős mennyiségű csapadékra számítanak, ami várhatóan tovább nehezíti az árvíz sújtotta területek helyzetét. Múlt hét végén több száz bajba jutott ember kért segítséget Alsó-Ausztriában. Vasárnap egy tűzoltó életét vesztette Rust im Tullnerfeld faluban, miközben egy elárasztott pincéből igyekeztek a vizet kiszivattyúzni.

Így áll a Duna Bécsben:

The flood in Vienna, Austria, yesterday (Sep 15 '24)! pic.twitter.com/gDEHhXFR05 — Wize Guy (@WizeGuy_Aus) September 16, 2024

A Bécstől dél felé haladó A2-es autópálya kora reggel óta újra járható, viszont számos le- és felhajtó továbbra is megközelíthetetlen, és több egyéb út is le van zárva Alsó-Ausztriában. A tömegközlekedésben is problémákat okozott az időjárás: a Linz és Bécs közötti vasúti pálya nyugati szakaszán nem közlekednek a vonatok.

Így nézett ki az A2 autópálya:

Heavy flood on the Süd Autobahn (A2) in Wiener Neudorf of the Mödling district, Austria ?? (15.09.2024)



Video: uwz_at

Továbbra is emelkedik a Morva és a Duna vízszintje Nyugat-Szlovákiában, a Duna a fővárosban, Pozsonyban délután tetőzhet. A Morva folyó mentén fekvő Kopcsány községben a szlovák meteorológusok által előrejelzettnél gyorsabban emelkedik a vízszint. A Duna reggel Pozsonyban 866 centiméterre emelkedett, és a nap folyamán a vízszint várhatóan kilenc méternél is magasabb lesz. A magas víz miatt a fővárosban egyes villamos-, busz- és trolibuszjáratok módosított útvonalon közlekednek. Az óvárost árvízvédelmi gátakkal igyekeznek megvédeni a Dunától.

A Duna Pozsonyban:

Lengyelország nyugati felében több helyen is kritikus a helyzet:

??? Meanwhile in Austria



Devastating flooding across Eastern Europe with Austria experiencing the worst floods in its history. Clip below from Ladek-Zdroj yesterday.



Flooding is getting worse rapidly across Europe



Reality is this is… pic.twitter.com/AGvQ5TtIfN — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) September 16, 2024

Kritikus a helyzet a Glatzer-havasok egyik gátjánál, Lengyelország és a Cseh Köztársaság határán. „A Miedzygorze-i gát túlcsordult. Bár a vizet leeresztik, így is elérte a maximális szintet. A vízbeáramlás hatalmas” - írta az alsó-sziléziai Bystryca Klodzko önkormányzata az X-en. A vízügyi hatóság közlése szerint az alacsonyan fekvő falvak lakóit evakuálták.

Helyzetkép Klodzkóból:

?? Storm Boris caused rivers to flood on the banks of the river and trapped people in their homes across Austria, Poland and Slovakia

?? What's happening is terrifying.

Kłodzko in Poland 15 - 9 - 2024

?? تسببت العاصفة بوريس في فيضان الأنهار على ضفاف النهر ومحاصرة الناس… pic.twitter.com/eTMdteVuas — 24/7WeatherPhenomenaObserver (@24weather24) September 15, 2024

Kłodzko in Poland has experienced severe flooding due to heavy rainfall from Storm Boris. Here are the key points:



Casualties and Evacuations: One person has died, and approximately 1,600 people were evacuated from Kłodzko county.



Flood Levels: The Nysa Kłodzka river reached a… pic.twitter.com/BP9VSnzHNd — Andrei Meicu (@m3ico) September 15, 2024

És a gátról:

???BREAKING???



To grasp the scale of the flooding in Poland, look at these images.



The first shows the dam and its surroundings about a month ago. The video captured the same dam last night, as it overflowed.#Flood#Flooding#PolandFloods#Boris#boris2024#poland… pic.twitter.com/vMhUhRTmKl — LukaBlack (@14Lukasz02) September 15, 2024

Kicsi távolabb, a moldovai Chisinauban is drámai a helyzet: