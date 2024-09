Ismét tömeges légicsapás érte Ukrajnát - videó

Az ukrán fővárosban legalább két ember megsebesült, károk keletkeztek az infrastruktúrában és épületekben. A kijevi katonai közigazgatás jelentése szerint két órán keresztül volt érvényben légiriadó, ezalatt az ukrán légvédelem több mint tíz cirkálórakétát és csaknem tíz ballisztikus rakétát semmisített meg.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegramon közölte, hogy a főváros elleni légicsapásokban, illetve a megsemmisített rakéták lehulló maradványainak becsapódásában megrongálódott egy vízmű kazánháza, valamint egy óvóhelyként is működő metróállomás bejárata Szvjatosinszkij kerületben, ahol legalább ketten megsebesültek, de a mentőket más városrészekben is riasztották. A belvárosi Sevcsenkivszkij kerületben autók gyulladtak ki, és megrongálódott egy épület - tette hozzá a polgármester.

Russians attacked Kyiv at night with ballistic and cruise missiles



The combined attack was successfully repelled, most of the missiles were shot down by air defense. As a result of falling debris from the downed Russian missiles, fires started in at least four districts of the… pic.twitter.com/DDdDSfN8w0