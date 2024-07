Szalai Máté: a Libanon és Izrael közötti feszültség a Hamászt erősíti

Izraelben szombaton 12 gyerek meghalt, 40 pedig megsebesült, amikor egy libanoni rakéta becsapódott egy falusi futballpályára. Izrael szerint a támadást a Hezbollah indította, ezt azonban a libanoni síita milícia tagadja, de az izraeli hadsereg szakértői szerint a támadást Falak 1-es, legalább ötven kilogramm robbanóanyagot hordozó, iráni gyártmányú rakétával hajtották végre, amely Libanonban csak a Hezbollah birtokában van. A zsidó állam hétfőn megtorlásul dróncsapást mért Dél-Libanonra, ahol ketten meghaltak és hárman megsebesültek.

"Az, hogy az izraeli kormány nem válaszolt rögtön nagy erővel a Hezbollah akciójára, remélhetőleg azt mutatja, hogy a vezetés komolyan átgondolja, milyen mértékű és milyen jellegű válaszcsapást vagy válaszcsapásokat foganatosítanak. A helyzet nagyon hasonlít ahhoz az időszakhoz, amikor Irán áprilisban egy nagyszabású légitámadást indított Izraellel szemben. Akkor is azt láthattuk, hogy az izraeli kormány nem rögtön válaszolt, eltelt több nap, amíg látható volt egy konkrét reakció" – mondta Szalai Máté az InfoRádióban.

Az olaszországi Ca' Foscari Egyetem kutatója szerint az izraeli vezetés el akarja kerülni azt, hogy az ellenreakció eszkalációhoz vezessen, ugyanakkor szeretnének erőt felmutatni ebben a helyzetben. A szakértő úgy véli, hogy a Hezbollah akciója tévedés volt, nem akarták provokálni az izraelieket, de mégis sikerült.

Szalai Máté szerint egy Hezbollah elleni izraeli támadás nem jelenti feltétlenül azt, hogy Irán beavatkozik a harcokba, csak abban az esetben, ha akkora válaszcsapás érkezne, ami miatt a Hezbollah túlélése is veszélybe kerülne. Úgy látja, stratégiai szempontból három helyen történhet meg az izraeli válaszcsapás. Ha Libanon déli részén támadnak, akkor nem lehet számítani nagy eszkalációra. A másik lehetőség Bejrút, ami eddig vörös vonal volt a harcokban. A főváros elleni fellépés Libanon stabilitását is megkérdőjelezné, illetve alááshatná. Végül Szíriában is felléphet az izraeli haderő, ugyanis arról is lehetett híreket hallani, hogy a Hezbollah a Damaszkusztól délnyugatra lévő területekre vonul, vagy legalábbis elrejtőzik – tette hozzá a szakértő.

Szalai Máté úgy véli, hogy az Izrael és a Hamász közötti béketárgyalások közben az utóbbinak kedvez az, ha az izraeli haderő az erőforrásait Libanon és a Hezbollah leköti. Szerinte Tel-Avivnak nem áll szándékában több hónapra lekötnie a hadseregét, inkább az az érdeke, hogy stabilitást vagy fegyvernyugvást hozzon Gázában.