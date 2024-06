Kocsis Máté: kizárt, hogy a Fidesz egy szélsőségesen magyarellenes párttal üljön egy EP-frakcióban

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) bejelentette, hogy az európai parlamenti választásokon mandátumot szerzett képviselői csatlakoznak az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoportjához.

A hírre Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagálva azt írta: "A szélsőségesen magyarellenes román AUR-t felvették az ECR frakciójába. Szó sem lehet arról, hogy a Fidesz ilyen párttal üljön egy frakcióban az Európai Parlamentben! Kizárt!"

Az AUR évek óta magyarellenes üzeneteket fogalmaz meg, az egyik főszervezője az úzvölgyi katonatemető elleni soviniszta, kegyeletsértő hadjáratnak. Dan Tanasa AUR-képviselő több száz pert indított az utóbbi években a magyar nyelvű feliratok erdélyi, köztéri használata ellen, ebből jó néhányat megnyert. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke több alkalommal is a magyarság ellenségének nevezte az AUR-t – írja a Magyar Nemzet.

A magyar kormánypárt távolmaradásának azonban lehet másiki oka is, mert az olasz sajtóban szerdán arról írtak, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elutasította, hogy a Fidesz képviselői is csatlakozzanak az Európai Konzervatívok és Reformisták nevű európai parlamenti frakcióhoz. A Corriere della Sera azt írta, hogy az ECR több tagja is is világossá tette, hogy a Fidesz csatlakozása esetén távozik a pártcsoportból.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón arra a kérdésre, hogy milyen feltételeket szabott Giorgia Meloni a Fidesz csatlakozásához, azt válaszolta: nekünk nem feltételeket szoktak szabni, hanem megkérnek, hogy valahova csatlakozzunk. Hozzátette, hogy a Fideszt a nagy többség szeretettel várja az ECR-be, belépésüket pedig már akkor sürgették, amikor kiléptek az Európai Néppártból.