Rakétával szakították le az orosz tulipánt az ukránok

Az X-en publikáló OSINTtechnical adta közre azt a videót, amelyen egy orosz 2SZ4 Tyulpan önjáró aknavető pusztulása látható. Ezt a félelmetes, 240 mm-es fegyvert még a Szovjetunióban tervezték és a gyártása 1972-ben kezdődött. Három évvel később került a Szovjet Hadsereg arzenáljába. Ez a ma létező legnagyobb kaliberű aknavető rendszer.

Egy, nem sokkal a második világháború után tervezett hatalmas aknavető és egy ugyancsak akkortájt hadrendben lévő rohamlöveg alvázának párosításával jött létre a 2SZ4 Tyulpan. Mivel a gránátok betöltéséhez a csövet vízszintesbe kell leengedni, percenként csak egy lövést lehet leadni vele. Ezt viszont bőven ellensúlyozza a Szmelcsak (fenegyerek) lézervezérlésű lövedék, amely rendkívüli pontosságú, így mindössze néhány is elég a célpontok elpusztításához. A szabványos, 130 kg-os aknagránát legfeljebb 9650 méterre tud elrepülni, bár 2SZ4 Tyulpanhoz van olyan lőszer is, aminek a hatótávolsága - rakéta póthajtás révén - a 20 km-t is eléri.

A 2SZ4 Tyulpan önjáró aknavető tüzelési helyzetben. Ebből a hatalmas fegyverből vegyi és atomtöltetek is kilőhetőek. Forrás: Wikipédia

A fegyver csövét akár 80 fokig is fel lehet emelni, így a gránátok nagy ívben repülhetnek a cél felé. Ez lehetővé teszi, hogy természetes vagy épített fedezékek mögé is be lehessen lőni a Tyulpannal. A kezeléséhez négy katona kell. A 30 tonnás önjáró aknavető csak viszonylag gyengén páncélozott, ezért ha felfedezik, akkor könnyen el lehet pusztítani. Az alábbi videó is egy ilyen eseményt örökített meg:

Donetsk Oblast, a Ukrainian HIMARS-launched GMLRS rocket slams into a Russian 2S4 Tyulpan 240mm self-propelled mortar, causing a catastrophic ammunition detonation. pic.twitter.com/6lafVjjljd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 15, 2024

A felvételen látható óriási detonációt a 2SZ4 Tyulpan saját lőszereinek felrobbanása okozta.