Be kellett vetni az orosz különleges erők egységeit - videó

A kommandósoknak megöltek hat fegyencet, miközben kiszabadították azt a két börtönőrt, akiket a lázadók ejtettek foglyul. A lövöldözés közben meghalt elítéltek állítólag valamennyien az Iszlám Állam terrorszervezethez tartoztak - közölte a Reuters.

Az orosz állami média szerint néhányukat terrorcselekmény miatt ítélték el, és azzal vádolják őket, hogy kapcsolatban állnak az Iszlám Állam fegyveres csoporttal, amely vállalta a felelősséget egy moszkvai koncertterem ellen márciusban elkövetett merényletért. A hat túszejtő – akik egyike az Iszlám Állam által használt zászlós, arab feliratos fejpántot viselt –, kiütötte az ablakrácsokat és kötélen több emeletnyit lemászott, majd késsel és tűzoltófejszével túszul ejtette az őröket.

A 112 Telegram csatorna által közzétett videón egyikük egy késsel hadonászott a megkötözött őr mellett. Azt követelte, hogy társaival együtt engedjék szabadon.

