Öt hadifolyosót tervez a NATO arra az esetre, ha "helyzet lesz" - Magyarország is térképre került

A NATO több szárazföldi folyosót alakít ki, hogy egy Oroszország elleni háború esetén az amerikai csapatokat a lehető leghamarabb és legbiztonságosabb útvonalakon a frontvonalra vezényelhessék. A tengeren túli csapatok öt európai állam kikötőjének valamelyikében szállnának partra, jelenlegi tervek szerint elsődlegesen Hollandiában, azonban lehetőség Olaszország, Görögország, Törökország, illetve Norvégia is - olvasható az Index összeállításában, amely a The Telegraph NATO-tól származó információin alapul.

A katonai szervezet logisztikai parancsnoksága szerint a "bázisok" ideje lejárt - azokat lövi szét először az agresszor -, helyettük kellenek útvonalak a páncélosoknak. Amire elsősorban az amerikai haderő készül: "szembeszállni egy esetleges moszkvai támadással".

A NATO vezetése korábban figyelmeztetett már, hogy a nyugati világban fel kell készülniük egy "Oroszországgal való konfliktusra a következő két évtizedben".

A tavalyi vilniusi NATO-csúcs rögzítette már, hogy lesz egy 300 ezer fős "készenléti haderő".

Az elsődleges útvonal Rotterdamból (Hollandia) indulna, de mint az összeállításból kiderül, ha ezt a számítást egy orosz támadás keresztül húzná, az olaszországi "irány" ugrik a helyére, ahonnan az amerikai csapatok Horvátországon és Szlovénián át Magyarországra érkeznének, innen mennének tovább Ukrajna felé. Olaszország mellett Görögország és Törökország lenne még fogadó ország, hogy a román-bolgár területeket gyorsan elérjék a katonák.

Készület történik a skandináv utánpótlási irányra is.

