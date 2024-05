Lángol egy menekülttábor Rafahban az izraeliek légicsapása után

Izrael csapást mért Rafahban egy menekülttáborra, a gázai egészségügyi minisztérium és palesztin orvosok szerint legalább 35 ember meghalt - írja a CNN híradása nyomán a HVG.

A közösségi médiába feltöltött felvételek tanúsága szerint a helyszínen hatalmas tűz van. A célterületen egy konténer állt, ami több tucat családnak adott menedéket - írják. Az izraeli hadsereg közölte, hogy csapást mért a Hamász egyik táborára a térségben, megölve a militáns csoport két magas rangú tisztviselőjét.

A támadásban meghalt Jaszin Rabiát, aki a Hamász parancsnoka volt Júdeában és Szamáriában, valamint Khaled Nagart, aki a Hamász egyik magas rangú tisztviselője volt ugyanezen területeken.

A gázai hatóságok és a Palesztinai Vörös Félhold Társaság (PRCS) közölte, hogy a célba vett területet, Rafahtól északnyugatra fekvő Tal al-Sultant Izrael "biztonságos zónának" jelölte ki.

A gázai egészségügyi minisztérium közlése szerint a halottak és sebesültek többsége nők és gyerekek voltak.

Hozzátették, egyetlen rafahi kórház sem tudta fogadni a sérülteket.

A Hamász a támadást "mészárlásnak" nevezte, és kijelentette, hogy személyesen az amerikai kormányt és Joe Bident tartja felelősnek. A szervezet szerint Izrael nem hajtott volna végre légi csapásokat "amerikai támogatás nélkül, és anélkül, hogy zöld utat kapott volna Rafah lerohanásához, annak ellenére, hogy a város túlzsúfolt volt a lakóhelyüket elhagyni kényszerült állampolgárokkal". A szélsőséges iszlamista szervezet nemzetközi beavatkozást követel.

Israel told the world that displaced Palestinians in Rafah would be safe.



Israel lied.



Tonight, Israel is burning entire families alive—among them babies.



It is an unspeakable massacre.



Sanctions and arms embargoes on Israel now.



No more hollow statements and condemnations. pic.twitter.com/3OlPwDFGhl