Megszólalt Robert Fico merénylője – elmondta, miért lőtt a kormányfőre

Robert Fico szlovák miniszterelnököt a kormány nyitrabányai kihelyezett ülése után meglőtték. A kormányfő épp kezet fogott volna valakivel, amikor több lövés is eldördült. A politikust életveszélyes sérülésekkel szállították helikopterrel a besztercebányai kórházba, ahol jelenleg is operálják.

Az elkövetőt a helyszínen elfogták a rendőrök. Kiderült, hogy egy 71 éves szlovák író, Juraj Cintula támadt a miniszterelnökre egy jogszerűen tartott pisztollyal, amelyet biztonsági őrként kapott.

A férfiről megjelent egy felvételt az X-en, amelyben az elkövető elárulta, miért próbált meg végezni Ficóval. Cintula azt állítja, azért követte el a merényletet, „mert nem értett egyet a kormány politikájával”. A videóban a támadó arról beszél, egy hónappal ezelőtt döntötte el, merényletet követ el Fico ellen. „Nem értek egyet a kormány politikájával. A médiát felszámolják, miért támadják az RTVS-t? Miért rúgták ki Mazákot?” – kérdezte a videóban.

Writer Juraj Cintula, Slovakia PM Fico's assassin, says he committed the assassination attempt "because he did not agree with government policy." pic.twitter.com/8LeNd8nsuT