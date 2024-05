Régi, de bevált taktikát alkalmaz az ukrán légierő az oroszok ellen - videó

Az ukrán légierő gyakorlatilag az oroszok ellen vívott háború első napjaitól kezdve jelentős számbéli hátrányban van a támadókkal szemben, Kijev viszont egy veszélyes taktika alkalmazásával szeretné elérni, hogy a harctéren ne legyen érezhető a lemaradásuk - írja a Kyiv Post nyomán a Portfolio.

A művelet lényege, hogy az ukrán pilóták szándékosan olyan területekre repülnek be, amelyekről tudják, hogy az orosz légvédelem ellenőrzi, és igyekeznek rábírni az ellenséget, hogy kapcsolják be a radarokat.

Amint ezt megteszik, különböző eszközök segítségével meg tudják határozni a radarjel forrását, így távolabbról, kifejezetten erre a célra fejlesztett rakétákkal képesek megsemmisíteni a berendezést.



A taktika veszélyes, hiszen mindig ott van a lehetőség, hogy az orosz légvédelem megsemmisíti az ukrán vadászgépeket még azelőtt, hogy célba tudnák juttatni a modern, nyugati rakétát.

A kockázatos művelet az "ellenséges légvédelem elfojtása" néven vált ismertté, és az Egyesült Államok is alkalmazta Vietnámban. Akkoriban a "vad menyét" (Wild Weasel) névre hallgatott.

New footage showing an early Ukrainian SEAD mission using US-supplied and integrated AGM-88 HARMs.



UkrAF Su-27 Flankers would fly at near treetop level behind the front before launching off their HARMs.



(Summer ‘22) pic.twitter.com/IOeu7hzUxW