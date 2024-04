A merénylet pontos helyszínét is megüzenhette Washington Moszkvának

Két héttel a véres moszkvai merénylet előtt az amerikai kormány tájékoztatta az orosz illetékeseket, merénylet készül a Crocus City Center ellen - állítja a The Washington Post című amerikai újság névtelenségbe burkolózó, titkosszolgálati forrásokra hivatkozva. A lap emlékeztet rá, hogy korábban Washingtonban csak annyit közöltek: felhívták az oroszok figyelmét egy iszlám szélsőségesek által tervezett merényletre. Arról azonban nem tettek említést, hogy konkrétan megnevezték volna a támadás lehetséges helyszínét is.

Az amerikai újság azt írja: ha ez az információ igaz, akkor felmerül a kérdés, hogy az orosz hatóságok miért nem hoztak hatékony intézkedéseket a terrortámadás elhárítása érdekében. Mi több, Vlagyimir Putyin három nappal a március 22-i támadás előtt nyilvánosan cáfolta a Washingtontól kapott információkat és közölte, hogy az valójában "nyílt zsarolás", amelynek célja "az orosz társadalom megfélemlítése és elbizonytalanítása".

Szergej Nariskin, az orosz külföldi hírszerző szolgálat vezetője később újságíróknak azt mondta:

az amerikai értesülések túl általánosak voltak, és azok alapján nem lehetett beazonosítani sem a merénylőket, sem a támadás helyszínét.

Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége egyábként március 7-én arra hívta fel a még Oroszországban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy információi szerint támadás készül valamilyen moszkvai tömegrendezvény, esetleg koncert helyszínén. Ezért arra kérte az amerikaiakat, hogy a következő 48 órában kerüljék az ilyen események látogatását.

Tűz a Crocus City Hall épületében (Contributor/Getty Images)

Nariskin azt is közölte, hogy az amerikai információk alapján "megfelelő intézkedéseket hoztak a támadás kivédésre". Az amerikai lap összefoglalója szerint azonban a lövöldözés kezdetétől több mint egy óra telt el, mire az orosz biztonságiak a helyszínre értek, és még további fél órát vártak, mielőtt benyomultak az épületbe. Ennyi idő pedig bőven elég volt a terroristáknak ahhoz, hogy háborítatlanul gyilkoljanak, gyújtogassanak, majd elhagyják a koncertközpontot - írja a The Washington Post.

Függetlenül attól, hogy mit nyilatkozott az amerikai figyelmeztetésről az orosz elnök és a kémfőnöke, azért mégiscsak elhihették, amit Washington üzent. Iszlam Halilov - aki a merénylet idején a koncertközpont ruhatárában dolgozott - egy orosz oknyomozó újságírónak azt mondta:

"figyelmeztettek bennünket egy terrortámadás lehetőségére.

Arra az esetre, ha ez bekövetkezne, utasításokat kaptunk, hogy mit kell tennünk, illetve merre kell menekítenünk a közönséget." A 15 éves fiú végül több száz ember életét mentette meg azzal, hogy amikor kitört a lövöldözés, pontosan követte ezeket az utasításokat.

A The Washington Post felveti, hogy a Moszkvával keményen szembenálló Washington miért figyelmeztette az orosz vezetést a készülő támadásra? A lap úgy véli, hogy a lépést az úgynevezett "figyelmeztetés kötelezettsége" elv magyarázza. Ez alapján Washington rendszeresen tájékoztatja még a vele ellenséges országok vezetőit is, ha készülő terrortámadásról szerez értesülést. A humanitárius szempontokon túl ennek nagyon is gyakorlatias célja van: megelőzni azt, hogy a merényletet később az amerikaiak nyakába varrják.

Az USA még Iránt is figyelmeztette, amikor tudomására jutott, hogy az Iszlám Állam (ISIS) öngyilkos merényletet tervez az országban. A teheráni vezetés azonban figyelmen kívül hagyta a jelzést, így aztán a muzulmán szélsőségesek két bombát robbantottak Kerman városában, ahol a négy évvel korábban meggyilkolt Kászem Szolejmánira, az Iszlám Forradalmi Gárda tábornokára emlékeztek. Kilencvenöten vesztették életüket a merényletben, amelyet az ISIS közleménye szerint, a "hitetlen síiták ellen hajtottak végre hithű, szunnita harcosaik".

A történtekről nyilván az orosz vezetést is behatóan tájékoztatta saját felderítő szolgálata,

de akkor miért nem fordítottak nagyobb figyelmet a szélsőséges iszlamistákra, akik éppen egy moszkvai merényletre készülnek? Az egyik lehetséges magyarázata ennek az amerikai újság szerint az, hogy Putyin elnök Ukrajnát tartja az oroszok elleni terrorizmus központjának. Március 19-én, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetőivel folytatott megbeszélésén a Nyugat mesterkedésének nevezte a terrortámadásokra való figyelmeztetést. Azt mondta: "Önök nagyon is tisztában vannak ezzel, szóval most nem fogok részletekbe bocsátkozni." Majd terroristának nevezte az ukrán haderőt és azt mondta, hogy az FSZB legfontosabb feladatai Ukrajnában vannak. Azt is hangoztatta: "a neonáci kijevi vezetés a terrorizmus taktikájára váltott" és merénylőket toboroz, akik oroszországi közterületek, valamint a kritikus infrastruktúra ellen hajtanak végre támadásokat.

A Crocus City Hall nevű koncertközpontban terepruhát viselő fegyveresek tüzet nyitottak a tömegre, majd felgyújtották az épületet. A merényletben 144-en vesztették életüket és 551-en megsebesültek. MTI/AP/Vitalij Szmolnyikov

Vlagyimir Putyin ezt az érvelést folytatta azután is, hogy a hatóságok elfogták a Crocus City Hall merénylőit. Rögtön közölte: a terroristákat Kijev bérelte fel és az öldöklést követően Ukrajnában kaphattak volna menedéket. Ahogy az amerikai, úgy az ukrán vezetés is hevesen cáfolta ezeket a vádakat és emlékeztetett rá, hogy a merényletért a szélsőséges muzulmán szervezet, az Iszlám Állam vállalta a felelősséget. Amúgy pedig, ha a Washingtonnal szoros szövetségben lévő Kijev keze is benne van a tömegmészárlásban, akkor miért figyelmeztette az USA jó előre az oroszokat?

A cikkre Moszkva is reagált. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő dezinformációnak nevezte a közlést, hogy az Egyesült Államok két héttel előre figyelmeztette volna az Oroszországot egy lehetséges terrortámadásról a krasznogorszki Crocus City Hall kulturális központ ellen.

Az orosz főügyészség közölte: orosz képviselők megkeresése nyomán az Egyesült Államok, Németország, Franciaország és Ciprus illetékes hatóságaihoz fordult azzal a kérdéssel, hogy mit tudnak az Egyesült Államok és más nyugati országok által Oroszország ellen szervezett finanszírozott és végrehajtott terrortámadásokról. A főügyészség kifejezte reményét, hogy az illetékes hivatalok jóhiszeműen járnak majd el, a vonatkozó nemzetközi megállapodásoknak megfelelően.

Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára azt hangoztatta: a krasznogorszki terrortámadás nyomai az ukrán különleges szolgálatokhoz vezetnek, illetve hogy az Iszlám Állam terrorszervezetet, amelyre a tengerentúlról megpróbálják ráirányítani a gyanút, csakúgy mint az al-Kaidát és más csoportokat, Washington hozta létre.

Az amerikai újság egyébként azt is megemlíti, hogy a múltban Moszkva sokkal hálásabban fogadta a Washingtonból érkező figyelmeztetéseket. Még Donald Trump elnöksége idején az oroszok megköszönték, hogy amerikai információk alapján 2017-ben és 2019-ben is sikerült meghiúsítaniuk több, Szentpéterváron tervezett merényletet.