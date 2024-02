Az ukrán kémfőnök elárulta, hogyan süllyesztették el az orosz hadihajót

Az X-en publikáló Nexta idézte Kirilo Budanov tábornokot, aki elmondta, hogy hat tengeri drón kellett a fekete-tengeri orosz flotta hajójának elpusztításához. Az ukrán titkosszolgálat főnöke azt is elárulta, hogy hazai gyártású, Magura V5 típusú robothajókkal mértek csapást a rakétás korvettre, amely a találatok nyomán felborult, majd elsüllyedt.

A drónokat az ukrán katonai felderítés, a Védelmi Hírszerzési Igazgatóság (GUR) 13. csoportja vetette be. Az Ivanovec egy Tarantula osztályú, rakétákkal felfegyverzett, 56 méter hosszú korvett volt, amelyen a támadás idején legalább negyven tengerész lehetett. Bár Budanov is megerősítette, hogy az oroszok mentőakciót indítottak, de azt nem említette, hogy sikerült-e bárkit is élve megtalálniuk.

The Russian missile boat "Ivanovets" was sunk by six Ukrainian-made MAGURA marine drones. This was revealed by the head of the Ukrainian intelligence service Budanov.



According to Budanov, the drones made six direct hits on the hull of the boat, after which it turned over on its… pic.twitter.com/445C3KiGvh